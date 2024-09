Jubilaciones: una pelea por $13.054 y el debate que falta

Eso hubieran cobrado extra los jubilados si el presidente Milei no vetaba la ley que aprobó el Congreso. Pero el problema es peor: el sistema está quebrado.

Por Pablo Vaca

Para Clarín

Finalmente, la discusión es por $13.054 en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Eso sería lo que cobrarían extra unos tres millones de jubilados si se mantuviera vigente la ley que se aprobó hace 10 días con aportes peronistas, radicales y macristas, que luego vetó Javier Milei y que la oposición en el Congreso amenaza ahora con reinstalar si consigue los dos tercios de los votos.

Podría decirse que es nada, poco más de un kilo de peceto.

O que no es tan poco: no vienen mal $13.054 extras si uno cobra sólo $304.540, que a su vez salen de sumar la jubilación mínima ($234.540) más el bono de $70.000 que dispuso otra vez el Gobierno (y que no actualiza hace seis meses).

O que es un montón: para el presidente Javier Milei, "el aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1,2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI".

El Presidente aseguró en el mismo reportaje que, en lo que va de su gestión, “en dólares voló el poder adquisitivo de los jubilados”. Hay afirmaciones poco felices.

Lo cierto es que la vetada ley aseguraba un reajuste a todos los jubilados del 7,2% retroactivo a abril (lo que compensaba que el Gobierno había dejado fuera la inflación de enero en su cálculo de los haberes), más la garantía de que nadie cobraría menos de 1,09 veces la canasta básica de pobreza para un adulto. Por lo cual el ingreso mínimo de este mes hubiera dado $317.594, $13.054 más de lo que, por el veto, se pagará finalmente.

Obviamente, hay pocas discusiones más importantes que la cuestión previsional. Afecta a muchísima gente, involucra aspectos centrales de la economía y la política oficialista (en cuanto a que pega directo en su objetivo central, el superávit fiscal) y atraviesa de manera transversal las lealtades partidarias, tanto de legisladores como de votantes: el 29% de quienes eligieron a Milei en octubre apoyan la norma rechazada por el Presidente.

Tampoco es una discusión nueva. Vale el recuerdo de cuando en 1992 Norma Plá hizo llorar a Domingo Cavallo al hablarle de sus padres jubilados y los entonces $150 de mínima. O el de la estatización de las AFJP que decretó Cristina en 2008 a instancias de Amado Boudou o la muy generosa moratoria que la misma Cristina estableció en 2014. Alberto Fernández y Sergio Massa pusieron su granito de arena, con otra moratoria en 2023.

Casi dos de cada tres jubilaciones y pensiones que se pagan en la Argentina (59%) salieron gracias a una moratoria: 4,2 de 7,2 millones.

En los últimos años basta mencionar el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que estableció Macri en 2017, que suspendió Fernández en 2020 para adoptar luego su propio sistema de cálculo y que Milei volvió a modificar. En cada paso los jubilados perdieron.

Dicho de otro modo: hace mucho que los jubilados argentinos son pobres.

Tal vez el problema sea, como en unos cuantos otros rubros, que hace 40 años que se discute lo urgente y no lo importante. El sistema de reparto está quebrado hace tiempo, pero sólo se piensa en los parches. Hay 1,4 aportantes por jubilado, cuando la relación debería ser 4 a 1. De unos 20 millones de trabajadores, la mitad son informales o monotributistas. No hay manera de que los números no den en rojo.

El debate debería darse con la cabeza puesta en los próximos 20 años. ¿Tiene sentido en 2024 que las mujeres se sigan jubilando a los 60 años como en 1993? ¿O que los hombres lo hagan a los 65? ¿Cómo sería una reforma laboral que aliente el empleo formal? ¿Cómo reducir la evasión impositiva? ¿Qué hacemos con los regímenes de privilegio? ¿Qué hacemos con el 40% largo de pobres que hay ahora, que van a seguir siendo pobres mucho tiempo y que tampoco pueden aportar un peso? ¿Habría que reinstaurar un sistema de jubilación privado? ¿O eso sólo sirve a los ricos?

No se avizoran en el horizonte respuestas de consenso a tales preguntas. Pese a lo que afirma el tango, en Argentina 20 años es muchísimo.