“Queremos justicia para mi mamá”: habló una hija de la mujer asesinada en el barrio Primera Junta

Paola Juárez mantuvo un contacto con Radio Panorama, donde comentó cómo era el día a día de su madre. Había salido a buscar el pan porque su hijo mayor no pudo ir.

La ciudad no sale de la conmoción que provocó el brutal asesinato de una jubilada de 63 años, hecho por el cual se detuvo a un delincuente de 22 años con numerosos antecedentes judiciales.

Paola Juárez mantuvo un contacto con Radio Panorama, donde brindó algunos detalles de la vida de su madre y cuál era la rutina de la familia.

“Generalmente mis hermanos le hacían las compras o le traían el pan. Ayer (por el lunes 2 de septiembre) mi hermano que es remisero, justo no pudo traerle el pan y tuvo que salir ella”, contó Paola.

Consultada sobre algunos rumores que indicaban que Silvia Alicia Acevedo, la víctima, podía conocer a su asesino, Paola fue tajante a la hora de negar esta versión: “No conocemos a esa persona, ni donde vive. Tengo entendido que es del Siglo XXI”.

También negó que su madre podría haber ingresado de manera voluntaria a la casa donde fue hallada sin vida.

“A ella no la convencieron, la llevaron a la fuerza para ahí. Conozco a mi madre y ella no iba a hacer eso” y ahondó “hasta ahora no tenemos nada concreto y estamos esperando que nos hable la policía”, indicó la hija de Silvia Acevedo.

“Ella era de la casa, de tenernos la comida lista. Muy pocas veces que salía, médico, banco, trámites. Se había jubilado este año. Siempre trabajó en casa de familia”, señaló Paola sobre cómo era la vida de su madre.

“¿Si estuviéramos frente al fiscal? Le pediríamos justicia por nuestra madre. Ella no se merecía esto”, sostuvo Paola en la finalización de su contacto con Radio Panorama.