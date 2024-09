Confirmaron a los 17 famosos que participarán del Cantando 2024

Ángel de Brito reveló la lista completa de celebridades que participarán en la nueva temporada del programa de Flor Peña.

Con Flor Peña confirmada como nueva conductora de Cantando 2024 tras la deserción de Paula Chaves, y los estudios en preparación, Marcelo Tinelli le dio luz verde a Ángel de Brito para que revele a los 17 participantes del certamen.

De esta manera, el conductor de LAM abrió su edición de este lunes contando que, pese a que el Conejo Quiroga no será parte del Cantando, si lo será su ex, Coty Romero, que ahora está en pareja con otro ex Gran Hermano, Nacho Castañares.

El segundo confirmado, que ya mostró sus dotes en LAM y en DDM, es el panelista Pepe Ochoa, seguido por la bailarina Silvina Escudero, el ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago y la columnista de Intrusos Josefina Pouso.

Un inesperado participante al que De Brito no podía dar crédito al leer el contenido del sobre en el que venía su nombre fue Benito Fernández, el conocido diseñador que hace unas semanas fue noticia por sus problemas de salud.

En el resto de la lista están la bailarina ex de Martín Salwe Nenu López, el exboxeador y ex participante del Hotel de los famosos Martín Coggi, y el último campeón del certamen en su edición 2020 Agustín “Cachete” Sierra.

En el último tramo del ciclo, De Brito nombró a la ex Gran Hermano Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, el panelista de Laura Ubfal y ex Gran Hermano Cristian U, el humorista Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero –hijo de Flor Peña-, y Coy Scaglione, que llegará al ciclo tras la negativa de su hermana Juliana, “Furia”.

Listado completo de participantes:

Coty Romero

Pepe Ochoa

Silvina Escudero

Walter “Alfa” Santiago

Josefina Pouso

Benito Fernández

Nenu López

Martín Coggi

Agustín “Cachete” Sierra

Camila Lattanzio

Lolo Poggio

La Gata Noelia

Cristian U

Roberto Peña

Matías Alé

Juan Otero

Coy Scaglione