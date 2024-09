Agenda de Central Córdoba: ¿cuándo jugará el Ferroviario ante Instituto y Sarmiento?

Anunciaron la programación de las fechas 14 y 15 del Torneo en donde el Ferroviario recibirá a la Gloria y visitará al Verde.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA comunicó la programación de los encuentros correspondientes a la 14ª y 15ª fecha del Torneo 2024 en donde Central Córdoba enfrentará a Instituto y a Sarmiento.

Por la 14ª fecha, Central Córdoba recibirá a Instituto de Córdoba el viernes 13 de septiembre a las 18.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Por su parte, en la 15ª fecha, el Ferroviario visitará a Sarmiento de Junín el lunes 23 de septiembre a las 18.45 en el estadio Eva Perón.

Programación de la 14ª fecha:

Viernes 13 de septiembre

15.00 Deportivo Riestra vs. Huracán

18.30 Lanús vs. Unión

18.30 Central Córdoba vs. Instituto

21.00 River vs. Atlético Tucumán

Sábado 14 de septiembre

15.00 San Lorenzo vs. Vélez

17.30 Racing vs. Boca

20.00 Tigre vs. Gimnasia

20.00 Belgrano vs. Independiente

Domingo 15 de septiembre

15.00 Godoy Cruz vs. Sarmiento

15.00 Estudiantes vs. Platense

17.30 Rosario Central vs. Talleres

20.00 Argentinos vs. Newell’s

Lunes 16 de septiembre

15.00 Barracas Central vs. Banfield

21.00 Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

Programación de la 15ª fecha:

Viernes 20 de septiembre

17.30 Gimnasia vs. Deportivo Riestra

20.00 Unión vs. Godoy Cruz

Sábado 21 de septiembre

16.00 Boca vs. River

19.00 Instituto vs. Barracas Central

19.00 Newell’s vs. Tigre

21.15 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Domingo 22 de septiembre

14.30 Independiente vs. Argentinos

14.30 Huracán vs. Lanús

17.00 Talleres vs. Racing

19.30 Atlético Tucumán vs. Belgrano

19.30 Platense vs. Rosario Central

Lunes 23 de septiembre

18.45 Sarmiento vs. Central Córdoba

21.00 Vélez vs. Estudiantes

21.00 Banfield vs. Independiente Rivadavia