¿Alquilar en Santiago del Estero es una misión imposible?

Referentes del sector inmobiliario estuvieron en Libertad de Opinión y analizaron el mercado actual luego de la derogación de la ley de alquileres, explicando si los resultados fueron positivos o negativos.

Durante la última emisión de Libertad de Opnión, uno de los temas más importantes fue el de los alquileres. Héctor Salvatierra, referente del sector inmobiliario en la ciudad Capital, y Julio Numa, referente en la ciudad de La Banda, explicaron los pros y contras de la situación actual del mercado tras la derogación de la ley.

“Cuando se dictó el decreto de necesidad y urgencia, en diciembre del del 2023, teníamos una oferta de unidades en alquiler prácticamente en cero. Eso paulatinamente ha ido mejorando a través de estos 8 o 9 meses. Ha mejorado porque al derogar la ley, el propietario podía disponer más libremente de su propiedad, en cuanto a condiciones para alquilar. Ya no se tenía que regir por un año entero sin actualizar esa propiedad. Por eso es que ahora tenemos un 243% de aumento desde septiembre del año pasado al mismo mes de este año”, explicó Salvatierra y agregó: “Antes teníamos un contrato de 3 años, que se iba desvirtuando a través del tiempo. Evidentemente eso no lo convalidó el mercado y, lejos de la intención del gobierno, terminó siendo un intento de palear la situación del inquilino y lo terminó perjudicando. El inquilino que buscaba una propiedad no tenía alternativas. Le pedían cualquier cosa y terminó aceptando”.

"Hoy tenemos una situación de mercado en el cual nosotros actualizamos de acuerdo al ICL, que es lo que ordena prácticamente el mercado. Supongamos: yo tengo dos unidades de departamento en un mismo piso, en el mismo lugar, y pido por el alquiler $180.000. Lo tengo hace dos meses en alquiler y no me lo van a pagar, no lo convalida el mercado. Con el alquiler que vengo actualizando hoy se estaría pagando $210.000".

Por su parte, Julio Numa destacó que “hoy es importante la habilidad del corredor inmobiliario para tratar como intermediario entre los propietarios e inquilinos. Frente a la derogación de la anterior ley, hoy tenemos la libertad de voluntades de acordar contratos y hacerlos un poco menos perjudiciales para una parte o para la otra. Podemos tener propietarios que sean un poquito más duros en ese sentido, que no quieran aflojar tanto y hay otros que sí”.

“Hoy, gracias a Dios, estamos teniendo ingresos de nuevas viviendas y departamentos en oferta. Y esto lo hemos visto con mucha esperanza después de la derogación de la ley. La demanda del año pasado era altísima y la oferta era muy escasa. Entonces, hoy vemos con buenos ojos, para los inquilinos, que se estén incorporando nuevamente al mercado inmuebles que muchas veces han sido utilizados de manera temporal, justamente para evitar el modo de contratación de 3 años. Hoy se está volviendo a los alquileres convencionales. beneficiando así a la masa de inquilinos que van a contar con más unidades para alquilar”, remarcó Numa.

Respecto de los costos que hoy se manejan en el mercado inmobiliario de la ciudad de La Banda, Numa informó: “Hoy, en el centro de la ciudad de La Banda, un monoambiente arrancan en los $110.000. Siempre dependiendo de las característica del inmueble, pueden arrrancar en los 130 o hasta los $140.000. De dos dormitorios, 160 o 170 mil pesos. Hay algunas unidades de tres dormitorios, que llegan a los $200.000. Esto va a variar un poco según la ubicación, que puede ser zona centro o a los alrededores. En zona centro pueden andar en los 300.000, 350.000 o hasta 400.000 en algunos casos particulares, que son casas de categoría de lujo. En la periferia pueden costar $250.000 o 300.000, dependiendo las características de cada inmueble”.

Por su parte, Salvatierra explicó que en ciudad Capital los costos están entre un 25% y un 30% por encima de los valores que tiene ciudad de La Banda. Un departamento de un dormitorio hoy está entre $160.000 y $180.000. De dos dormitorios arrancan en los $180.000.

Mirá el informe completo aquí: