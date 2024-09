"El país está viviendo un momento lamentable, ha tomado un rumbo en contra de muchos sectores"

Así se expresó en Radio Panorama el diputado nacional y Secretario General de la CGT José Gómez, tras conocerse la intención del gobierno nacional de frenar las paritarias de empleados estatales y moderar los aumentos entre los privados.

Durante un contacto con Radio Panorama, José Gómez se refirió a la situación que viven los trabajadores en Santiago del Estero y todo el país luego de conocerse la intención del gobierno de Javier Milei de ponerle un freno a los aumentos en los sueldos de los empleados estatales y también del sector privado a través de las paritarias.

En tal sentido, el titular de la CGT y diputado nacional consideró que "el país está viviendo un momento lamentable. Esto ya no es una cuestión de política partidarias, es un rumbo que ha tomado el país en contra de muchos sectores".

"Hay dos sectores muy afectados, los jubilados y los activos, tanto los trabajadores formales e informales. La situación les está pegando muy feo en todos los sentidos. El Impuesto a las Ganancias nos afecta. No hace falta tener una consultora para saberlo, saliendo a la calle la gente te cuenta lo que está sucediendo. Actualmente no hay pequeños negocios porque no hay consumo, entonces se funden", explicó.

Subrayó además que durante el gobierno anterior "no había un medio nacional que no le pegara cuando salía mes a mes el costo de vida. Hoy, no escucho a nadie hablar de eso. Todo el mundo sabe -sin ser economista- que lo que se informa no es real. No es una inflación del 3 o 4%, es mucho más de un 5%. Estamos en una situación lamentable y a la gente parece que le da lo mismo que los jubilados reciban golpes, que el Gobierno saque dólares de nuestro país y no diga a donde lo ha llevado".

En relación con el veto a la reforma jubilatoria, explicó desde su tarea como legislador que "hemos votado para mejorar la calidad de los jubilados, no para que ganen más sino para que recuperen algo de todo lo que han perdido, corresponde que así sea. La jubilación está hecha para disfrutarse en los últimos años de vida, y actualmente los jubilados no tienen para comprar sus medicamentos y la comida que corresponde".

También se refirió a las internas de La Libertad Avanza y consideró que "lo lamentable no es eso, sino las injusticias que las paga el pueblo. No hay una política social de inclusión, ni educativa. Están haciendo desaparecer las universidades públicas, en materia de salud no se hizo nada, con todos los problemas que tenemos".

Finalmente, sobre el papel del peronismo en Santiago del Estero, aseveró que "la militancia en la provincia no necesita un acto electoral para ponerse a trabajar por la gente. Con un partido organizado y legalmente constituido, Santiago es uno de los pocos distritos que tiene los papeles en regla. La acción está en la militancia a favor de la gente".