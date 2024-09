Bomberos lograron contener los incendios en Calamuchita mientras detuvieron a un sospechoso por el siniestro

Con más de 12.600 hectáreas quemadas en El Durazno, bomberos lograron controlar los focos principales. Un jubilado de 71 años fue detenido e imputado por incendio culposo agravado, mientras continúa la investigación sobre el origen del fuego que afectó a viviendas y vehículos en la zona.

Luego de las más de 12.600 hectáreas quemadas y un perímetro ígneo de unos 86 kilómetros en la localidad de El Durazno, ubicada en el Valle de Calamuchita -y que llegó a expandirse hasta el bosque nativo de Villa Yacanto-, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático en Córdoba informó que alrededor de 200 bomberos, que trabajaron durante toda la noche, pudieron contener los principales focos de incendio en la zona.

“No tenemos ningún incendio activo y están todos los cuarteles alerta. Todavía seguimos en riesgo extremo por incendios forestales”, informó la Secretaría, según consignó La Voz del Interior. La tarea de extinción se facilitó ya que disminuyó la temperatura, humedad y viento en la zona.

En las acciones para controlar el fuego interviene el Equipo Técnico de Acción de Catástrofes (ETAC), el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Protección Civi sumado a la asistencia aérea de aviones hidrantes de la provincia y los helicópteros del Plan Federal.

Unas 20 viviendas fueron alcanzadas por el fuego según informó Paula Bruera, la fiscal de Río Tercero a cargo en la investigación del origen del siniestro. También fueron alcanzados algunos automóviles por las llamas.” Hay algunas que se han quemado totalmente y otras un poco”, agregó. No obstante, planteó que la cifra podría haber sido mayor, pero que gracias al trabajo que se realizó durante la madrugada del martes, cientos de domicilios fueron salvados del fuego.

El pronóstico de Schreiner acerca del trabajo de los bomberos, fue tal cual anticipó ayer: “Creemos que si hoy trabajamos toda la noche y mañana (por hoy, jueves) lo que queda, podríamos decir que la situación podría ser considerada extinguida”, afirmó sobre el avance del operativo.

Respecto de la situación en la que se encuentran los evacuados, el vocero afirmó que hay personas que han decidido de a poco regresar a sus viviendas. “La gente está asustada porque hay lugares donde no había humo”, indicó al agregar que éste factor había sido clave para que otros no volvieran a sus casas. “A veces la gente decide no volver porque es complicado para la salud”, mencionó al hacer referencia a las complicaciones respiratorias y el ardor en los ojos que podría provocar.

Luego de que se iniciara una investigación para dar con el origen del incendio forestal, la Justicia de Córdoba ordenó que un jubilado de 71 años fuera detenido e imputado como presunto responsable del delito de “incendio culposo agravado”. Se analizará si todo comenzó a raíz de una chispa o ceniza que habría salido de su estufa y, en caso de ser encontrado culpable, el hombre podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión.

La pesquisa será comandada por la fiscal de Instrucción de Río Tercero, Paula del Lujan Bruera, quien ordenó una serie de allanamientos y peritajes en el celular del sospechoso, a quien se accedió luego de controlar la zona cero del incendio, ubicada en Altos del Durazno. Con este material se buscará terminar de probar si se trató de un hecho causado por negligencia o de forma accidental, y no de un incendio intencional, según explicaron las fuentes consultadas por Infobae.

“El 95% de los incendios está la mano del hombre y esta mano del hombre que puede ser intencional o accidental”, evaluó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo al señalar que los indicios que pudieran señalar que se habría tratado de un incendio por negligencia serán claves para definir la condena. “La negligencia es cuando uno saca las brasas del asador y las saca para que se enfríen y resulta que había una brasa y el viento hizo lo demás”, explicó al indicar que será trabajo de los investigadores definir lo ocurrido.

Por el momento, el jubilado permanecerá detenido hasta el viernes, cuando será citado a declarar por primera vez ante la fiscal. Según informaron las fuentes policiales, la investigadora está a la espera de recibir los resultados de los peritajes y los allanamientos para poder indagarlo con mayor precisión. “Puso en peligro la vida de muchas personas”, apuntaron.