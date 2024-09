Brian May sufrió un pequeño derrame cerebral

El guitarrista de Queen confirmó que ya se encuentra estable y ha recuperado la movilidad.

Hace algunas horas, Brian May preocupó a sus fanáticos al revelar que sufrió un “pequeño derrame cerebral” que lo dejó incapaz de usar su brazo izquierdo. Sin embargo, el guitarrista de Queen confirmó que ya se encuentra estable y ha recuperado la movilidad.

A través de un video publicado en su web oficial expresó: “Las buenas noticias son que puedo tocar la guitarra después de los acontecimientos de los últimos días (…) Digo esto porque estaba algo en duda, ya que ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace aproximadamente una semana y lo llamaron un pequeño derrame cerebral“.

En el clip, May detalló que se dio cuenta al notar que había perdido el control sobre uno de sus brazos, hecho que describió como “un poco aterrador”. Además, le agradeció a los médicos del Hospital Frimley y contó que no tiene permitido salir, manejar, subirse a un avión, ni hacer ningún tipo de esfuerzo físico.

May concluyó su video explicando que no contó nada porque no quería preocupar a sus seguidores ni que le mandaran mensajes lamentando lo ocurrido. “Por favor, no hagan eso porque saturará mi bandeja de entrada y odio eso”, cerró entre risas.