El orgullo de la manager de Colapinto: "Superó las expectativas de Williams"

María Catarineu aseguró que en la escudería están "muy contentos por la forma de trabajar con sus compañeros" que tuvo el piloto argentino en su debut en la Fórmula 1.

María Catarineu, representante de Franco Colapinto, expresó su orgullo tras el notable debut del joven piloto argentino en la Fórmula 1, donde finalizó 12° en el Gran Premio de Italia.

Además, destacó la satisfacción de la escudería Williams con el rendimiento de Colapinto en su estreno en la máxima categoría.

"Es lo que siempre trabajamos, soñamos y lo pudimos conseguir", comentó Catarineu en una entrevista con Infobae, destacando que el desempeño de Colapinto superó las expectativas del equipo. "Una tenía que ver sus caras y te dabas cuenta. Los comentarios que hubo después...". La manager remarcó que en Williams están muy contentos, no solo por el rendimiento en la pista, sino también por la manera en que Colapinto trabajó con sus compañeros y el feedback que brindó durante todo el fin de semana.

Catarineu, una de las responsables de Bullet Sport Management, acompaña a Colapinto desde 2018 y destacó que, más allá de lo visto en la pista, lo que más valoró Williams fue el comportamiento del piloto argentino durante todo el fin de semana. "Todos vimos lo que se vio en pista, pero lo que no se vio fue algo que también Williams valoró mucho, que fue su comportamiento durante todo el fin de semana", afirmó.

El futuro de Colapinto en la F1, una ilusión para todo su equipo

Colapinto continuará compitiendo con Williams en lo que resta de la temporada, pero su futuro más allá de 2024 aún es incierto. La escudería británica ya cuenta con Alexander Albon y espera sumar a Carlos Sainz, quien dejará Ferrari, lo que complica las opciones del piloto argentino para 2025. Aun así, Catarineu se mostró ilusionada con la posibilidad de que Franco siga en la máxima categoría.

“Hace dos semanas no teníamos asiento y hoy lo tenemos. ¿Por qué no lo vamos a seguir teniendo? Veremos. Nosotros tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, con humildad, carrera a carrera”, expresó la representante. Además, destacó el trabajo estratégico de Jamie Campbell-Walter, expiloto y pareja de Catarineu: “Nuestro trabajo con Franco es ‘de acá no nos saca nadie. Estamos aquí y no nos va a echar nadie’”.

Confianza en el talento y adaptación de Colapinto

Catarineu confía en la capacidad de adaptación de Colapinto y en que su rendimiento seguirá mejorando en las próximas carreras. “En las prácticas libres de Fórmula 3 o Fórmula 2 en las que no conocía un circuito siempre estuvo entre los de adelante. Esta vez, a diferencia de la fecha de Monza, tiene mucho tiempo en el simulador y Williams lo está preparando muy bien, por lo cual no tengo ninguna duda de que lo va a hacer muy bien”, concluyó.

Con el respaldo de su equipo y el entusiasmo de la escudería Williams, Franco Colapinto continúa su camino en la Fórmula 1, con la esperanza de afianzarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.