Jorge Brito reveló dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2024

El presidente de River también se refirió al mercado de pases y explicó por qué Lucas Ocampos e Iker Muniain no llegaron al club de Núñez.

El presidente de River Plate, Jorge Brito, reveló que la final de la Copa Libertadores 2025 podría disputarse en el Monumental, en lo que sería un hecho histórico para el club.

Aunque aún falta la confirmación oficial, Brito adelantó que las gestiones están bien encaminadas tras una reunión productiva con la Conmebol y el presidente de la AFA.

“Seguramente se juegue en el Monumental. Estamos trabajando para que eso ocurra. Este martes tuvimos una reunión muy productiva con Conmebol junto al presidente de la AFA. Estamos alistando estos detalles para la final única. El Más Monumental tiene todas las condiciones para tener una final única, que sea vista por todo el mundo como lo va a ser”, explicó Brito en diálogo con ESPN.

El presidente agregó: “Estamos con mucha expectativa. La final única le pone un condimento. Esta Copa Libertadores no va a ser una copa más, porque con la final única podemos cerrar todos los partidos en nuestra cancha”.

El mercado de pases de River y los desafíos futuros

Brito también se mostró conforme con el mercado de pases reciente del Millonario, destacando la llegada de tres campeones del mundo y el retorno de Marcelo Gallardo al frente del equipo. “Estamos muy conformes con el mercado de pases, súper conformes de tener tres campeones del mundo con la camiseta de River, con tener al mejor técnico de la historia del club y con el plantel”, aseguró.

En cuanto a posibles incorporaciones futuras, Brito aclaró que, por ahora, no hay negociaciones en curso. “No hay nada que hoy estemos negociando ni viendo alternativas. Digo que no está cerrado porque no quiero tragarme las palabras, no hay que descartar que el día de mañana no pueda aparecer nada. Hoy no hay nada”, sostuvo.

El enojo de River por la llegada de Ocampos al fútbol mexicano

El presidente del club también expresó su malestar por no haber tenido la oportunidad de fichar a Lucas Ocampos, quien terminó recalando en el fútbol mexicano, y a Iker Muniain, cuyos deseos de jugar en River no se materializaron. “El representante de Ocampos tiene mucha relación con nosotros, si hubiera estado esa oportunidad, nos deberían haber dicho. Lo analizó el jugador. Nosotros tenemos un gran vínculo con el representante (Pablo Sabbag) y nos dolió no haber podido tener esa oportunidad de hablar y analizarlo”, explicó Brito.

Sobre Muniain, añadió: “Hay muchos jugadores que quieren jugar en un club y no necesariamente eso se da. Se tienen que dar ciertos requisitos, que encaje en la estructura y que sea lo que estamos buscando. Traemos a River cuando un técnico nos pide un jugador, no cuando el jugador quiere venir a River”.

La ilusión de River por el Mundial de Clubes 2025

Finalmente, Brito se refirió con entusiasmo a la clasificación de River al Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos en 2025, un torneo inédito para el club. “Es un gran desafío, es la primera vez que en la historia de River va a tener la oportunidad de esta copa en la que juegan los 32 mejores equipos del mundo. Nos cuesta terminar de imaginarlo porque nunca ocurrió, es algo hermoso a lo que obviamente vamos a tener que prepararnos para ir”, expresó.

Brito destacó la figura de Gallardo y su mentalidad competitiva para afrontar este reto: “Todos lo conocen a Gallardo, va a ir a competir. Es una competencia que queremos disputar, presentarnos internacionalmente en lo más alto. En todo lo que sea posicionar a River queremos estar”.