El talento frustrado de Angelina Jolie que dejó de desarrollar por las críticas de su ex

La actriz se ha abierto al respecto durante la promoción de Maria, su último trabajo como actriz en el que interpreta a la cantante de ópera más loada de todos los tiempos.

Después de estar varios años apartada de la actuación y centrada en sus tareas de dirección y producción en cine, así como en su último proyecto al margen del "show business", su marca de ropa, Atelier Jolie, y en sus labores humanitarias, Angelia Jolie ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para interpretar el papel de Maria Callas en el "biopic" Maria que acaba de presentar en el Festival de Venecia hace apenas unos días, en el que casi coincide con su exmarido, Brad Pitt, que ha acudido junto a su actual pareja, la diseñadora de joyas y vicepresidenta de la firma Anita Ko Ines de Ramon. En su caso, su presencia en el evento se debe al estreno de Wolfs, donde comparte escenas con George Clooney.

Para poder meterse al 100% en el rol de la afamada cantante de ópera además de aprender italiano ha tenido que volver a retomar sus dotes para la canción, un talento en el que se formó durante sus años en la escuela de teatro pero que dejó a un lado debido a unos comentarios despectivos que recibió de una expareja, según recoge Entertainment Weekly.

Angelina Jolie

"Hubo alguien en mi vida que no fue demasiado amable conmigo sobre mi talento para la canción", ha confesado la protagonista de Inocencia Interrumpida. "Fue una persona con la que mantuve una relación sentimental y al decirme eso simplemente di por hecho que llevaba razón y que era cierto que no sabía cantar. Ni siquiera sé por qué me afectó, ya que incluso había pasado por la escuela de teatro, tenía formación. Pero simplemente asumí lo que él pensaba. Así que me ha llevado mucho tiempo volver a cantar de nuevo".

Por supuesto, en esta película la parte musical es fundamental y de hecho la cinta culmina en el Teatro de La Scala de Milán. "Este momento era la finalidad por la que habíamos estado trabajando. Se trata de una serie de escenas que han necesitado de un equipo completo, público incluido. Sin duda, ha sido una experiencia que me ha sacado de mi zona de confort, pero poco podía que hacer, solo tenía que atreverme y saltar".

Ni que decir tiene que el hecho de que Jolie se mentalizara y adoptase y adaptase de nuevo este talento para su papel de Callas no ha sido un camino fácil, tal y como indican también en la publicación estadounidense: "Me ha llevado meses de clases de canto además de las clases de italiano, el control de la voz y aprender todos sus giros para ser lo más parecida y precisa posible. De acuerdo a la propia Angelina Jolie, para cantar ópera se necesita tirar de todo el cuerpo y resulta un poco atemorizador porque hay que darle todo para ello, lo que muchas veces cuesta, apostar de forma total por algo, sobre todo en la actualidad de acuerdo a cómo se mueve la sociedad.

Angelina Jolie

Y es que al fin y al cabo de eso va la película, tal y como explicó el director del largometraje, Pablo Larraín, a Vanity Fair: "Maria trata de alguien que después de haber dedicado toda su vida al público alrededor del mundo entero, decide finalmente encontrarse a sí misma, buscar su identidad y hacer lo que de verdad quiere para sí".