Dybala: "Pensé que no iba a volver, pero volví, jugué y me tocó convertir"

El delantero de la Roma reapareció en la Selección Argentina y selló la goleada ante Chile.

Paulo Dybala selló a goleada de Argentina por 3-0 ante Chile en el estadio Monumental, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero habló sobre su presente en la Selección, su relación con Lionel Scaloni y la importancia de vestir la camiseta nacional.

"A Leo (Scaloni) lo conozco hace mucho tiempo. Siempre tuvimos muy buena relación y desde el primer día tuvimos buen diálogo. Eso es muy lindo para el jugador", expresó Dybala al referirse al técnico del conjunto nacional. "Uno siempre quiere estar, pero entiende que la Selección es muy rica en jugadores. Uno trata siempre de dar lo mejor", añadió, destacando la competencia interna que existe en el equipo.

Sobre la emblemática camiseta número 10 que vistió en el partido, Dybala mostró su respeto hacia Lionel Messi, el habitual portador de ese dorsal: "Para mí es un orgullo poder usar la 10, que tiene una historia increíble. Pero todos sabemos que es de Lionel". El jugador de la Roma remarcó el compromiso que implica representar al país: "Uno cuando se pone esta camiseta tiene que dar lo mejor".

El cordobés también se refirió a su regreso al equipo tras un período de incertidumbre: "Pensé que no iba a estar, que no iba a volver, pero volví, jugué y me tocó convertir". Además, confesó lo especiales que fueron las semanas previas al partido: "Fueron semanas muy locas. Uno de los motivos por los cuales quería seguir en Roma era para estar acá, seguir en la Selección y con mis compañeros".