La incógnita la planteó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

En el cierre de la semana, el especialista Osvaldo Granados realizó un análisis de lo que dejó el escenario nacional en materia política y económica en su columna para Radio Panorama.

Granados planteó la dicotomía entre el aspecto económico del país y la relación entre los actores que conforman el Gobierno Nacional en la arena estrictamente política.

"Villarruel se supone que no se lleva demasiado bien ni con Karina ni con Milei, además atacó a Mario Firmenich y después de mucho tiempo, él salió en las redes sociales diciendo algo rarísimo, que están dadas las condiciones para que vuelvan las instituciones como en los 70. Después pasó lo del atentado a la Sociedad Rural. Pero mientras tanto, el dólar se perforó para abajo, subieron los bonos y bajó el Riesgo País", detalló.

Granados agregó que durante los últimos años vio como en Perú, Chile y Uruguay "la economía iba por un lado y la política por otro. Y ahora lo noto acá. La confianza del mercado de que no van a devaluar, el superávit financiero, no se emite moneda y ven que el gobierno no afloja porque el ministro de Economía tiene el respaldo del presidente -que también es economista- y van por el mismo camino".

Mencionó además un aspecto embrionario "en ciernes, está pasando que la economía se está separando de la política. Se dan créditos importantes al sector minero, energético, petrolero. La inflación va a ser del 3,8% y quizás menor en el mes de septiembre. Hubo recortes en el Estado y una inversión en una fábrica de vehículos en Córdoba. Son señales de la economía, mientras por el otro lado se pelean con artistas, políticos, industriales. Ayer se vio muy claro. El mercado estaba muy tranquilo. ¿La economía va por un lado y la política por el otro? Es una buena pregunta para hacerse".

Finalmente mencionó que según la mirada de los especialista el Gobierno para levantar el cepo cambiario -uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional- necesita 15 mil millones de dólares. "La pregunta es si hay alguien dispuesto a prestarlo", expresó.