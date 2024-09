Una por una, las lecciones de economía que Javier Milei le dio a Cristina Kirchner

Desde Mendoza, y en medio de una jornada marcada por intensos cruces en redes sociales, el jefe de Estado lanzó un encendido discurso contra la dos veces Presidenta, en el que la criticó directamente.

En un día de fuertes cruces en redes entre el presidente Javier Milei y la ex presidente Cristina Kirchner, el mandatario dio un discurso en Mendoza, en el cierre del evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Allí aludió varias veces, y directamente, a Kirchner a quien aseguró la iba a ilustrar sobre temas económicos, “lecciones”, dijo Milei.

“Arranco con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice ‘Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado’. Así es que, dadas las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy, y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Para Cris. Saludos Cris, esto va para vos”, comenzó el mandatario.

Y luego aclaró que lo hacía porque “los que tenés al lado no te van a ayudar nada porque son los que generaron este desastre”, dijo Milei.

Las principales frases en las que Milei le habló directamente a Cristina Kirchner

* “Básicamente, para tener un diagnóstico hay que tener un buen marco teórico, hay que entender de qué está hablando porque si uno no entiende de lo que habla termina apostando el error tipo 2. El error tipo 1 es hacer todo bien y que salga mal, el error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Está claro que la teoría le ganó por escándalo a la casta en materia de que la inflación es un fenómeno monetario”.

* “Cris, anota que te paso otra lección. Tasa de interés negativa. Es como el helado. Ustedes tienen un helado, conforme va pasando el tiempo, vale menos. Esa es una tasa de interés negativa. No le puede decir el precio del dinero, señora. Porque la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero. Existe la tasa de interés porque existe el tiempo. La tasa de interés tiene que ver con el mecanismo de pasar el consumo a lo largo del tiempo. O sea, ¿el ahorro qué es? El consumo futuro”.

* “Cassius Clay llamaban a los fotógrafos y les decían a prepararse que viene el knock-out. Tomen la foto porque se viene otro knock-out para la señora Cristina Fernández de Kirchner”.

* “Anote, señora, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque se emite de dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Es más, le voy a decir más. Si ya se pudo levantar, ya le contaron otro, venga, que le doy de vuelta”.

* “Lo que sucede, anote otra más, hay algo que se llama efecto Cantillón, que tiene que ver con cuáles son los precios que suben primero y cuáles son los que vienen atrás. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran en una situación de una caída en la demanda de dinero, en esa situación no se demanda dinero doméstico. Al principio demandan dólares, hacen un cambio de portafolio, entonces salta el precio del dólar. ¿Por qué? Porque es un activo financiero. Ese ajusta rápido. Ahora, una vez que eso pasó sube el precio de los transables, después sube el precio de los mayoristas, después el de los minoristas y, por último, los salarios. Cuando se tiene un evento de estas características, destruye a los trabajadores. O sea, genera un problema tremendo”.

* “Señora, es una burrada decir que el tipo de cambio es el que determina el resto de los precios”.

* “Nosotros terminamos haciendo un ajuste del gasto público de más del 30%, entonces empezaron a decir que era porque no pagábamos, porque dibujábamos los números, cualquier cosa dijeron. La misma cosa que dice la señora, está lejos y tarde con esos comentarios, ya esos comentarios se hacían en enero, en febrero, en marzo. Hoy ya nadie levanta esos argumentos que menosprecian la tarea que hemos hecho”.

* “Señora, usted tomó el país con 52.000 millones de dólares de reservas y lo destruyó. ¿Con cuántas le entregó, Federico? [en referencia a Sturzenegger, que estaba en el auditorio] ¿Netas? Menos 5.000. Una maravilla, señora”.

* “Le cuento que si le hubiéramos hecho caso a los ‘econochantas’ que proponían poner la tasa de interés real en términos positivos, en lugar de tener cuatro bases remuneradas respecto a la existente, hoy tendríamos ocho, nueve, diez. Estaríamos, claramente, al borde de una hiperinflación. Pero nosotros hicimos otra cosa. Yo le digo que a los brutos que estén a su lado los manden a estudiar”.

* “La devaluación, señora, ya estaba. Es decir, que usted esconda los datos abajo de la alfombra, no significa que la devaluación estaba”.

* Cuando hizo referencia a los niveles de intervención del BCRA, también apuntó contra Cristina. “¿Puede ser que seamos tan brutos? Es barbaridad esta gente. Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada. Supongamos que fuera abogada, parece que eso no lo sabe, no es parte de su formación. ¿Cómo se les ocurre el delirio de decir que la deuda se tiene que comprar, que se tiene que pagar con dólares comprados por el Banco Central en el mercado?”.