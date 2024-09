Esta le permite al usuario explorar su biblioteca de imágenes de nuevas maneras.

Google comenzó a probar una nueva función llamada ''Ask Photos'', que le permite al usuario explorar su biblioteca de imágenes de nuevas maneras. Esta herramienta, que la empresa presentó por primera vez en mayo, se empezó a utilizar en Estados Unidos y se espera que próximamente llegue a Latinoamérica. Usando los modelos de Inteligencia Artificial Gemini de Google, la aplicación Fotos ofrecerá una respuesta basada en el contenido de tus fotos, así como también mostrará imágenes relevantes a tu pregunta. Por ejemplo, el usuario podrá hacer consultas del estilo de ''¿Qué visitamos en nuestras últimas vacaciones'', a lo que la nueva herramienta encontrará rápidamente lo que está buscando. Además, desde la empresa aseguraron que incluso se puede usar Ask Photos para completar tareas, como resumir cosas que el usuario haya realizado en sus últimas vacaciones o elegir las mejores fotos de su familia para ponerlas en un álbum compartido. Es posible registrarse en la lista de espera para acceder a Ask Photos en el sitio web de Google. Al usar esta novedad, Google permitirá cambiar lo que ahora llama ''búsqueda clásica'', o la forma actual de encontrar imágenes. Pero la empresa norteamericana también está mejorando esto, ya que ahora se pueden buscar imágenes usando lenguaje natural. Además, se pueden ordenar los resultados de búsqueda por fecha o relevancia. Esta función se está implementando en inglés en Android e iOS, y en las ''próximas semanas'' llegará soporte para más idiomas. Como preparación para este cambio, Google Photos reemplazó la pestaña Biblioteca por una nueva página llamada Colección, cuya función principal es que facilite la búsqueda de fotos y videos.