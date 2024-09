Florencia Regidor revolucionó las redes con un atractivo cambio de look

La ex participante de Gran Hermano impactó a todos con las fotos de su nueva e imponente imagen.

Luego del escándalo que generó su reciente separación de Nicolás Grosman, la ex participante de Gran Hermano, Florencia Regidor, decidió renovarse y deslumbró a todos sus fanáticos con un radical cambio de look.

En esta ocasión, Flor decidió transformar su cabello y pasó del rubio, a un imponente castaño oscuro. "Nueva era mi amor. Cambie de look y volví al castaño. ¿Qué opinan? Los leo", escribió junto a un video con todo el proceso.

Cabe destacar, que su ayudante para llevar adelante el cambio fue nada más y nada menos que su ex compañero y estilista Emma Vich, que apareció en el video realizado el trabajo de tintura.

A gusto con nueva imagen, Flor lució su intenso color en otro posteo y de forma picante expresó: "Ahora alguien que me saque a bailar".

"Estas hermosísima reina", "De otro mundo", "Qué mujer", "No podes ser tan linda", "No entiendo a Nicolás", "Todo le queda bien a esta mujer", "Amo esta nueva era", "La morocha más linda", "Por fin", "Me enamoré", "Cierren el estadio", opinaron sus fanáticos.