Scaloni puso en duda la Finalissima 2025 entre Argentina y España

El técnico de la Selección no se mostró optimista sobre el posible cruce entre el bicampeón de América y el campeón de Europa en 2025 debido al calendario apretado.

Tras conquistar la Copa América 2024, el cuarto título consecutivo para la Selección Argentina, los festejos no se quedaron solo en el presente.

Algunos referentes del equipo comenzaron a soñar con la posibilidad de enfrentar a España en la Finalissima, un partido que promete ser histórico si se llega a concretar.

Sin embargo, Lionel Scaloni, el DT albiceleste, se encargó de poner paños fríos a la ilusión durante una conferencia de prensa previa al duelo con Colombia por las Eliminatorias.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de medirse con España, el país donde reside y en el que dio sus primeros pasos como entrenador bajo la tutela de Luis De La Fuente, Scaloni no se mostró entusiasta. "En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me comentaron a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene", expresó el técnico, dejando en claro que la Finalissima está lejos de ser una certeza.

Aunque Scaloni no descartó del todo el encuentro, mencionó las dificultades logísticas: “Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Solo tengo esa información y ya veremos qué sucede”.

Lo que se sabe sobre la Finalissima entre Argentina y España

La AFA había manifestado su deseo de que el duelo se disputara en el Estadio Monumental, pero las sedes más probables parecen estar en Estados Unidos o Europa. Aunque no hay fecha confirmada, la intención de Conmebol y UEFA es realizar el partido entre junio y julio de 2025, aunque tampoco se descarta que se celebre a inicios de 2026, en pleno año mundialista.

El acuerdo vigente entre ambas confederaciones para realizar este tipo de eventos se extiende hasta el 30 de junio de 2028, lo que mantiene viva la esperanza de ver a la Selección Argentina enfrentarse a España en un duelo de campeones. Mientras tanto, el horizonte sigue incierto y Scaloni prefiere centrarse en los desafíos inmediatos, como el partido contra Colombia en Barranquilla.