Cuáles son los 8 deportes que alargan la vida, según los expertos

Se estima que el primero en la lista puede incrementar la esperanza de vida hasta 10 años más de la media. ¿Qué otros ejercicios impactan así en nuestra salud?

Los ejercicios y el deporte son fundamentales para aplicar como estilo de vida, no solo para mantenerse en forma, sino también para alcanzar un estado de salud mental y física saludable. Asimismo, esas prácticas ayudan a combatir problemas asociados con la edad. En Dinamarca se realizó un estudio por más de 25 años llamado ‘Various Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Divergent Life Expectancies: The Copenhagen Study‘ (Diversas actividades físicas durante el tiempo libre asociadas con expectativas de vida muy divergentes: estudio de Copenhague). En él, descubrieron cuáles son los deportes que más alargan la expectativa de vida. 8 deportes que alargan la vida Tenis: 9,7 años Tenis Bádminton: 6,2 años Bádminton Fútbol: 4,7 años Fútbol Ciclismo: 3,7 años Ciclismo Natación: 3,4 años Natación Correr: 3,2 años Running Calistenia: 3,1 años Calistenia Otras actividades del gimnasio: 1,5 años