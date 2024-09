Blooper en vivo: el taco le jugó una mala pasada a la periodista Lorena Maciel

La comunicadora vivió un incómodo momento. Su compañero no pudo contenerse y lanzó una carcajada.

Una situación inesperada ocurrió este lunes en el noticiero de la segunda mañana de TN. La periodista Lorena Maciel presentó a su colega, Adrián Ventura, que estaba por hacer un repaso de las noticias políticas, cuando sufrió un imprevisto.

La conductora casi termina en el piso por un problema en el calzado. Al parecer, el taco se aflojó y, por esa razón, tuvo que apoyarse en la pantalla del estudio para no caerse.

El compañero de Lorena se preocupó, pero ella aclaró que estaba todo bajo control. "No, nada, perfecto.... me doblé el tobillo. No pasa nada. Fue el taco!", comentó la presentadora.

Ante el blooper, el periodista Adrián Ventura no pudo contenerse y soltó una carcajada, aunque enseguida continúo con los temas que tenían para anunciar.

El video del percance que sufrió Lorena Maciel al aire en TN no tardó en hacerse viral en las redes sociales.