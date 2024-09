“´La estrella azul´ es una película que hace al santiagueño sentirse muy orgulloso de su cultura”

Así lo expresó el director del film, Javier Macipe, a horas del estreno en la provincia. También habló de la experiencia cinematográfica, del papel de Cuti Carabajal y defendió a Santiago del Estero del prejuicio centralista.

Javier Macipe, director de la película “La estrella azul”, compartió su entusiasmo a horas del estreno del film en Santiago del Estero. En una entrevista al aire de Radio Panorama, Macipe destacó que el proyecto creció impulsado por el amor y la pasión de quienes creyeron en él, no por razones comerciales. “La película llegó muy lejos, no se basa en dinero o marketing, sino en la pasión de la gente”, afirmó. “La estrella azul” comenzó su recorrido en el Festival de San Sebastián, donde ganó dos premios. Desde entonces, fue seleccionada en festivales internacionales y fue vista en 15 países, alcanzando a más de 100.000 espectadores en España. La película está a punto de ser preseleccionada para los Oscars como una de las candidatas de España, lo que añadió una capa de emoción a su estreno. Te recomendamos: Santiago del Estero será escenario de la avant premiere de la película "La Estrella Azul" El film será estrenado esta semana en Argentina y Uruguay simultáneamente. En la oportunidad, Macipe expresó su deseo de que la película se convierta en un fenómeno global. “Esperamos que se convierta en un fenómeno global. Ayer, al llegar al Patio del Indio Froilán, una chica me contó que había prometido ir caminando hasta Catamarca si la película ganaba el Oscar”, relató sorprendido el director. Javier Macipe en Radio Panorama El director destacó la importancia de la experiencia cinematográfica y cómo “La estrella azul” refleja la colectividad de Santiago del Estero. “El folclore une a la gente, y qué mejor manera de experimentar eso que en una sala llena”, comentó. A pesar de los desafíos económicos, el director confía en que "quienes puedan asistir no se arrepentirán y recordarán la película para siempre". Sobre Cuti Carabajal, Macipe elogió su contribución al proyecto. “Fue un descubrimiento humano. Me enseñó a tocar la guitarra y me ayudó a escribir el guión con sus historias. Su humildad y entrega fueron cruciales”, dijo. En este sentido también defendió a Santiago del Estero del prejuicio centralista, subrayando que la película tiene un valor cultural significativo para la región tras escuchar en Buenos Aires: “En Santiago la gente no va tanto al cine”. Con una visión clara de la importancia cultural de la película, Macipe reafirmó su compromiso con la representación de Santiago del Estero y la valoración de su riqueza cultural en el cine.