Cuáles son los 10 autos más económicos tras la reducción del impuesto PAIS

A pesar de que no todas las marcas ajustaron sus precios debido al cambio en la alícuota del impuesto sobre autos e insumos importados, la lista de los modelos más accesibles ha cambiado. Actualmente, solo queda un modelo por debajo de los $20 millones.

Desde diciembre hasta agosto, el impuesto PAIS que se cobra sobre todos los bienes importados fue del 17,5% del valor de origen del producto. A partir del 1 de septiembre, el gobierno estableció que esa alícuota volviera al 7,5% que se había aplicado desde julio de 2023 y que afectaba el precio de los autos importados, pero también el de los insumos que provienen del exterior para fabricar vehículos en las plantas argentinas.

Las dos primeras terminales que publicaron sus listas de precios con baja en el precio de sus modelos fueron Toyota, que aplicó una reducción del 2% para los productos nacionales y un 4% para los importados; y Ford, que tuvo una política diferente con bajas que no fueron uniformes para todos sus modelos, con reducciónes mayores para su producto nacional, la pick-up Ranger hasta el 3%, y menores en los modelos importados.

A medida que pasaron los primeros días de la semana pasada, otras terminales fueron publicando sus nuevos precios con diferentes estrategias. Así, General Motors no sólo no bajó los precios sino que los ajustó levemente hacia arriba, un 2% en la mayoría de los modelos, con algunas versiones que no cambiaron su precio y mantuvieron los de agosto.

Renault fue la siguiente en comunicar sus valores de septiembre con algunas novedades. Mientras la mayoría de los precios bajaron entre un 2 y un 3,5%, hubo un par de casos en los que aprovecharon la situación para reposicionar modelos. Así la pick-up compacta Oroch bajó un 22% y el SUV Koleos un 24%, lo que le permitió quedar por debajo del impuesto interno y competir mejor con otros modelos del segmento C-SUV. Nissan, en cambio, aplicó una interesante baja del 4% en varios de sus modelos, mientras que dejó el resto en precios idénticos a las listas de agosto.

El lugar que tuvo el Toyota Etios durante dos años había quedado vacante hasta el mes de julio, pero ahora hay un competidor que decidió ocuparlo con una propuesta similar en precio y tamaño

Volkswagen no cambió los precios, ni de los autos que trae importados de Brasil y que están llegando en gran volumen, ni de las pick-up donde hubo un cambio sustancial con la Nueva Amarok, que tiene precios distintos a la versión anterior, lo que impide la comparación directa, incluso en las versiones con equipamiento similar.

Stellantis fue la última en publicar sus precios que tuvieron un 2% de baja en algunos modelos y los mantuvieron en el resto de la gama para Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep. En todos los casos, los modelos que estaban cerca del tope del impuesto al lujo quedaron igual ya que la mayoría están forzados para no pagar ese impuesto y por lo tanto la reducción del precio ya fue hecha anteriormente. Con este escenario, los consumidores tienen nuevas opciones de autos cero kilómetro con precios que bajaron en algunos casos o no aumentaron en otros.

Con la apertura total de las importaciones que se ha generado desde la política del actual gobierno, y el reemplazo de las autorizaciones de importación SIRA por los actuales SEDI que sólo cumplen funciones estadísticas pero no limitan volúmenes, todos los fabricantes llegarán antes o después a traer modelos accesibles desde el mercado brasileño para tratar de ganar la primera franja del mercado de automóviles.

Como dato de referencia, el auto más barato el año pasado era el Toyota Etios, que ya no se fabrica desde agosto de 2023 pero mantuvo un considerable stock de unidades que perduró hasta diciembre. Su heredero fue el Toyota Yaris, al cual la marca posicionó del mismo modo, como el auto más accesible de todo el mercado argentino, y fue el modelo que más tiempo resistió con un precio por debajo de los 20 millones de pesos. Pero los aumentos llegaron indefectiblemente, y desde junio el Yaris no pudo evitar pasar esa barrera para quedar en 21,2 millones de pesos, pese a lo cual seguía siendo más accesible que sus competidores.

Entre las marcas que bajaron precio por la reducción del impuesto PAIS y las que mantuvieron los valores del mes de agosto, los diez autos más accesibles del mercado quedan posicionados entre 19 y 25,5 millones de pesos de acuerdo al siguiente orden:

1. FIAT Mobi

A pesar de tener en el Citroën C3, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 tres productos con una versión base bastante accesible con la que podían pelear por poner el auto más barato, Stellantis tomó una decisión exactamente opuesta a la de Toyota, y traer nuevamente al mercado un auto que hubiera competido mano a mano con el Etios.

El Fiat Mobi Trekking llegó primero sólo para planes de ahorro en agosto, pero desde septiembre también está disponible para venta convencional, y tiene el mejor precio del mercado en los 19.005.000 de pesos.

2. Toyota Yaris

Toyota fue una de las marcas que bajó los precios por la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, y el Toyota Yaris XS 1.5 con caja manual tiene ahora un precio de $20.357.000 para ser el segundo auto más accesible en las concesionarias oficiales.

A diferencia del Fiat, Toyota tiene 9 versiones de este modelo, que incluyen dos y tres volúmenes y caja manual o caja automática.

3. FIAT Cronos

El Cronos fue el auto más vendido de los últimos cuatro años y la inercia lo mantiene entre las opciones que eligen los consumidores, especialmente por lo que se estima será un alto valor de reventa incluso cuando hayan pasado varios años de su discontinuidad que por ahora no tiene fecha estimada.

Si bien Fiat tiene ahora una propuesta más económica con el Mobi, el Cronos mantiene una versión muy accesible para quienes buscan un auto más grande y tres volúmenes. El Cronos en la versión Like 1.3 GSE tiene un precio de $21.083.000 como inicio de una gama que cuenta con otras cuatro opciones, todas por debajo de los 25 millones de pesos.

4. Peugeot 208

A pesar de la renovación de la línea 208 que ahora tiene las dos versiones de mayor equipamiento y precio con los nuevos motores turbo, hay todavía cuatro que mantienen el motor 1.6 aspirado, y de ellas dos con caja manual que las hace más accesibles.

El Peugeot 208 Active 1.6 es el que tiene el mejor precio con el plus de un modelo rediseñado con la nueva imagen de la marca, y lo han situado en un competitivo valor de 21.229.000 de pesos.

5. Citroen C3/C3 AirCross

Aunque había llegado con seis versiones un año atrás, y con la posibilidad de ser el auto más barato del mercado argentino, el Citroën C3 padeció las limitaciones de importaciones de 2023 y con la llegada del nuevo modelo C3 AirCross, no pudo aprovechar “su momento”.

Actualmente se vende en dos versiones con el motor aspirado 1.6 en versiones de caja manual y automática, y ya no se comercializa con el motor chico de 1.2 litros. El precio del C3 VTi Feel es de $21.314.500 y su precio no cambió con la baja del impuesto PAIS.

6. Renault Logan

Fabricado en la Planta Santa Isabel de Córdoba, y compartiendo motorización y caja de velocidades con otro modelo de origen Dacia que llegó a Argentina como Renault, el Logan Life 1.6 caja manual es el modelo más accesible de la marca de origen francés.

En agosto su precio era de $22.700.000 y en septiembre no bajó sino que se incrementó levemente para quedar mantenerse como el tercer auto más accesible del mercado con un precio de $22.950.000. También este modelo de tres volúmenes de Renault tiene cinco opciones de equipamiento diferentes aunque todas con caja de cambios manual.

7. Renault Sandero

Aunque está basado en la misma plataforma del Logan, el Sandero tiene una carrocería completamente distinta, hatchback, pero manteniéndose como un auto y no un SUV, para lo cual está su “hermano mayor” el Stepway. El Sandero en su versión Life 1.6 con caja manual tiene un precio de $23.350.000 y no tuvo reducción a causa de la baja del impuesto PAIS.

El Stepway, que sí incluye una versión con caja automática CVT, tiene un precio de 24,5 millones de pesos. Ambos productos han empezado a recorrer su última época, no serán renovados y en los próximos dos años tendrán un reemplazo de la nueva generación de autos que Renault comenzó con el nuevo Kardian.

8. Nissan Versa

Nissan tiene en el Versa de nueva generación una de las alternativas mejor equipadas de los autos de acceso del mercado. La versión más barata es el Versa S 1.6 con caja manual, que hasta hace algunos meses tenía un precio un poco alto en comparación con sus rivales, sin embargo, a través de una “estrategia responsable” de la dirección de la marca, fue manteniendo un valor competitivo con el correr del tiempo y hoy es una buena opción por tamaño, es un auto de tres volúmenes y tiene un baúl de gran capacidad, con un nivel de seguridad pasiva muy elevado.

Su precio es de 24.699.700 de pesos.

9. Volskwagen Polo Track

Volkswagen salió a buscar el liderazgo en la franja baja de automóviles con un gran volumen de importación de su modelo Polo Track, a punto tal que fue el segundo auto más vendido de agosto por detrás del Peugeot 208 y en septiembre está más cerca aún con una semana de actividad.

El auto brasileño tenía un precio de $25.451.150 que no fue alterado por la baja del impuesto PAIS y mantiene en septiembre el mismo valor de agosto. El Polo tiene cuatro versiones en total, aunque sólo dos con el motor 1.6 aspirado y caja manual, ya que las restantes son el Polo 170TSI y el 250 TSI con turbo y caja automática.

10. Chevrolet Onix Plus

General Motors es una de las marcas que no bajó el precio de sus modelos, pero en el caso del auto más accesible de su portafolios tiene una buena explicación.

La decisión de ya no traer el Onix Plus con motor 1.2 sino concentrarse únicamente en los 1.0 turbo de 3 cilindros, le dio a la línea un mayor estándar de calidad y propuesta mecánica moderna a cambio de no bajar los precios sino subirlos levemente, un 2%, para dejar la versión LT con caja manual en $25.533.900 y una gama que tiene cinco versiones con opciones de hatchback o de sedán.