Cónsul boliviana se quejó por el cobro de aranceles en hospitales de Salta

Hasta ahora uno de los hospitales se ahorro 60 millones de pesos y pasó de atender a 300 personas por semana a 5 tras el inicio del cobro a los extranjeros.

Luego de que este lunes se conociera el pedido formal que la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, le hiciera un mes atrás a Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, en la provincia de Salta, para que cese el cobro de la atención médica a sus ciudadanos, hoy martes la autoridad de dicho centro de salud se mantuvo firme en su postura y advirtió que cumplirá con la medida “hasta que las autoridades gubernamentales y legislativas no la cambien”.

“Nosotros le manifestamos -a la cónsul boliviana- cuáles son los alcances de la ley provincial 8.421, y vamos a mantener la medida hasta que las autoridades gubernamentales y legislativas no la cambien”, insistió esta mañana Valenzuela, durante una entrevista para radio Mitre.

Ante las quejas que Felipa Huanca manifestó de sus compatriotas por tener que abonar la atención médica en hospitales públicos de la provincia de Salta, Valenzuela contó que le recomendó extender el reclamo a las autoridades de su país. “Le sugerí que le pidan a su Gobierno que amplíen el presupuesto para que los compatriotas que no pueden afrontar los servicios hospitalarios que requieran, que se hagan cargo ellos”, explicó.

La disposición de cobrar la atención médica a extranjeros fue impulsada primero por un decreto del gobernador Gustavo Saenz y luego ratificada por la Legislatura local. No obstante, los médicos de turno priorizan las emergencias antes de realizar el cobro correspondiente. “Acá generalmente el paciente cuando viene paga antes de recibir los servicios, siempre y cuando sea ambulatorio. Lo que es emergencia, primero se trata la emergencia y después se hace el cobro pertinente”, puntualizó Valenzuela.

Según datos del ministerio de Salud de Salta, la concurrencia cayó notablemente luego de la aplicación de la medida. El propio Valenzuela indicó que en el nosocomio que está a su cargo pasaron de atender a 300 personas por semana a tener un promedio de 5. “Hay días en que no viene nadie”, subrayó el lunes Valenzuela ante la consulta de Infobae.

En cuanto al ahorro que provocó esta reglamentación, Valenzuela se apoyó en los dichos que hace dos semanas pronunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, y destacó: “El señor ministro manifestó hace 15 días que en el hospital de Orán se ahorraron alrededor de 60 millones de pesos, comparando con el año anterior. Eso equivale a un presupuesto de un hospital de Santa Victoria”.

“Pero más que el ahorro monetario es el ahorro en la disponibilidad de camas, turnos, profesionales, insumos. Hoy por hoy tengo la terapia llena y son todos ciudadanos argentinos”, valoró.

Al ser consultado sobre el tipo de asistencia que recibían los ciudadanos bolivianos antes de que comenzara a regir la medida, Valenzuela dijo que se presentaban para todo tipo de intervenciones. “No solamente venían a tener familia, sino también cirugías de alta complejidad como neurocirugías, cirugías cardiológicas, traumatológicas, donde colocar todos los insumos estaba a cargo del Estado provincial, y ahora no”, detalló.

“La cónsul manifestó su preocupación porque tenía compatriotas que no estaban recibiendo los servicios del hospital porque tenían que abonar. Yo le dije que tampoco es un tema de reciprocidad, porque es raro que un argentino que de forma ambulatoria vaya a asistir a Bolivia”, concluyó.

El encuentro entre la cónsul Felipa Huanca y Valenzuela se produjo el 13 de agosto, tras un pedido de reunión realizado por las autoridades del consulado. “Me plantearon la intención de realizar nuevos convenios para que exista un arancel diferencial para los bolivianos, debido a que reciben mucha quejas de parte de sus compatriotas por la aplicación del cobro, que es reciente”, contó a este medio Valenzuela.

“La reunión con las autoridades bolivianas fue cordial, no hubo ningún tipo de presión ni amenaza, pero sí una preocupación expresada, ante lo que nosotros transmitimos que el planteo era equivocado”, aseguró Valenzuela.

El cobro de la atención se aplica para tratamientos específicos, consultas con especialidades y prácticas quirúrgicas. En el caso de las urgencias en las que corra riesgo la vida de las personas, el servicio continúa siendo gratuito.

Antes de la sanción de la ley por parte de los legisladores salteños, tanto Salta como la provincia de Jujuy habían firmado convenios de reciprocidad con el gobierno boliviano a fin de sostener la gratuidad de atención en los hospitales argentinos sin distinción de nacionalidad a cambio de que los argentinos reciban el mismo trato en el país vecino.

Sin embargo, los reiterados casos de ciudadanos argentinos que perdieron la vida en Bolivia al ser rechazados por los hospitales de ese país ante situaciones de urgencia, hizo que los gobiernos locales revisaran su posición. Ese fue el argumento principal esgrimido por Sáenz al momento de impulsar la decisión.

“Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, dijo al respecto el ministro Mangione.

Los aranceles para extranjeros en Salta

La decisión de avanzar en la aplicación de tarifas para extranjeros comenzó en el mes de abril. En aquel momento, la lista publicada por el gobierno local fue la siguiente:

$100.000 por día de internación

$190.000 internación en salas intermedias

$250.000 internación en terapias intensivas

$245.000 por parto

$250.000 por internación terapia neonatal

En el segundo semestre del año esas cifras habrían tenido una actualización del orden del 20%, según informaron en los hospitales consultados por Infobae.

Fuente: infobae.com