Lucho González contó detalles de cómo fue su relación con Marcelo Gallardo

En su segundo paso por River, el ex mediocampista habló de su profunda conexión con el Muñeco.

Luis "Lucho" González, ex futbolista de River Plate, habló sobre su relación con Marcelo Gallardo, a quien conoció como compañero de equipo y luego como entrenador. En una reciente entrevista, Lucho reveló cómo el "Muñeco" fue una figura clave en su carrera, tanto dentro como fuera de la cancha.

"Él había vuelto de Francia y junto al Chacho (Coudet) me aconsejaban mucho en mis principios en River, sobre todo con el tema de la plata", comentó González, refiriéndose a su primer ciclo en el club en 2004.

"Que ellos te preguntaran y te aconsejaran tenía otro significado, te enseñaban a administrar y darle valor a las cosas en el Mundo River", agregó, destacando la importancia de esos consejos en su formación.

Más tarde, cuando regresó a River en 2015, fue Gallardo quien insistió en su vuelta para reforzar el equipo: "Marcelo me llamó cuando yo estaba en Qatar porque quería prepararse bien para la Copa. El club no me dejaba ir, pero cuando terminó mi contrato volví al país".

González también confesó que tenía una cuenta pendiente con los hinchas tras las semifinales de la Libertadores 2004: "Me quedé con la espina de las semis con Boca, donde metí uno de los mejores goles de mi carrera".

Aunque su segunda etapa no fue tan brillante como la primera, González resaltó que disfrutó cada momento bajo la dirección de Gallardo: "Lo disfruté al máximo, por más que venía sin ritmo futbolístico".

Durante este periodo, el ex mediocampista conquistó la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank, y aunque su paso fue corto, la conexión con Gallardo fue un punto destacado en su carrera.