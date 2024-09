Día, horario y árbitro confirmados para los encuentros de Mitre y Güemes

Los equipos santiagueños saldrán a escena el domingo ante Ferro y Nueva Chicago.

La AFA anunció las designaciones arbitrales para los encuentros correspondientes a la 32ª fecha de la Primera Nacional en donde Mitre recibirá a Nueva Chicago y Güemes a Ferro.

Mitre recibirá a Nueva Chicago este domingo a las 16 en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione con el arbitraje de Álvaro Carranza, quien tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Gonzalo Ferrari y como cuarto árbitro a Maximiliano Manduca.

Por su parte, Güemes visitará a Ferro Carril Oeste ese mismo domingo a las 15 en el estadio Arq. Ricardo Etcheverría bajo la atenta mirada de Juan Pafundi, quien tendrá como jueves de línea a Ernesto Callegari y Mauro Ramos Errasti y como cuarto árbitro a Manuel Girett.

Programación y designaciones:

Viernes 13-09

15.30 - Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia de Mendoza

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

20.05 - Amirante Brown vs. Almagro

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

21.00 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Franco Morón

Sábado 14-09

15.00 - Talleres (R.E.) vs. Patronato

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

15.00 - San Miguel vs. Alvarado

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

15.30 - Aldosivi vs. Deportivo Morón

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Luciano Julio

19.00 - Estudiantes vs. Tristán Suárez

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

21.00 - Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Guillermo González

Domingo 15-09

14.00 - Arsenal vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Juan González

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

15.00 - Ferro Carril Oeste vs. Güemes

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Manuel Girett

15.00 - Defensores Unidos vs. Chaco For Ever

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

15.00 - Atlanta vs. Defensores de Belgrano

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Jonathan De Oto

15.30 - Deportivo Madryn vs. San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Sergio Testa

15.30 - Chacarita Juniors vs. All Boys

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

16.00 - Deportivo Maipú vs. Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Asistente 1: Alejandro Schneler

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

16.00 - Mitre vs. Nueva Chicago

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

17.45 - Colón vs. Brown de Adrogué

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Federico Benítez

20.00 - Quilmes vs. Racing de Córdoba

Árbitro: Edgardo Zamora

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Gabriela Coronel

Lunes 16-09

21.10 - San Martín de Tucumán. Agropecuario

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo