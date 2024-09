La bronca de Scaloni con el arbitraje tras la derrota de la Argentina: “Decidió el partido”

El entrenador de la Selección habló del polémico penal que le dio a Colombia la victoria.

Lionel Scaloni no ocultó su malestar tras la derrota 2-1 de la Selección Argentina ante Colombia en Barranquilla por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El técnico de la Albiceleste se mostró particularmente molesto por el polémico penal sancionado por el árbitro chileno Piero Maza, que definió el resultado del encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni valoró el rendimiento del equipo, pero fue contundente al referirse a la jugada que cambió el rumbo del encuentro. "Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Poco más que decir. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seguir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal que el árbitro vio y a partir de ahí se jugó muy poco", declaró el entrenador.

Scaloni también se refirió a la decisión del árbitro y su impacto en el partido. "Lo único que le dije y también a Muñoz es que el único jugador que no protestó en toda la cancha fue él. Bienvenido por ellos que le han cobrado el penal y nada más que decir. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. El triste y lamentable es que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado, eso fue lo que me molestó", añadió.

El técnico argentino argumentó que la jugada del penal fue decisiva. "Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos", aseveró Scaloni.

Además, el entrenador se refirió a una posible infracción sobre Julián Álvarez en el primer tiempo. "En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo foul de Julián, eso sí que no veo, pero el árbitro lo pitó y se terminó la jugada ahí. A veces toca del lado nuestro y esta vez nos tocó del otro lado. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, están atentos para sancionar, así que lo dejamos ahí", sentenció.

Scaloni también mencionó su descontento con el horario del partido, que consideró perjudicial. "No le ha gustado a la gente de Colombia que yo hablé del calor, pero no hablé del calor en sí sino del horario del partido. Ese horario no es para un espectáculo. En el segundo tiempo no fue un espectáculo que a la gente le guste", dijo.

A pesar de las circunstancias adversas, el técnico destacó el esfuerzo de su equipo y el nivel de su rival. "El equipo compite, más allá del resultado. Cuando el partido parecía para nuestro lado viene la jugada del penal. A veces no se gana, pero las sensaciones son positivas. También hay que hablar del rival, que es un gran equipo, que juega bien", concluyó.