Shailene Woodley protagonizará el biopic de Janis Joplin

La actriz de Big Little Lies se encargará de encarnar a la mítica cantante.

Shailene Woodley, conocida por su trabajo en la saga Divergente y la serie Big Little Lies, ha sido elegida para interpretar a Janis Joplin en una película biográfica sobre la legendaria estrella de rock. Además de protagonizar el filme, Woodley también será una de las productoras de la película, que ha recibido un financiamiento de 2,5 millones de dólares por parte de la Comisión de Cine de California.

En una declaración, Woodley expresó su conexión con el proyecto: "California significó mucho para Janis Joplin: desde las escaleras de San Francisco hasta las paredes de madera de Sunset Sound. El Estado se convirtió en el escenario en el que exploró no solo el mundo de la música, sino también su vibrante humanidad". Este enfoque sugiere que el biopic no solo retratará la carrera musical de Joplin, sino también su compleja personalidad y las vivencias que la definieron.

Janis Joplin

Janis Joplin, una de las figuras más icónicas del rock, dejó un legado inolvidable con éxitos como "Piece of My Heart", "Cry Baby", "Me and Bobby McGee" y "Summertime". A lo largo de su carrera, fue premiada con un Grammy a la trayectoria y se convirtió en un símbolo de la contracultura de los años 60. Joplin falleció trágicamente en 1970, a los 27 años, consolidándose como una leyenda de la música.