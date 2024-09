Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Este miércoles, en su columna de análisis para Radio Panorama, el especialista en economía Osvaldo Granados se refirió a diferentes temas de actualidad del complejo entramado político de nuestro país.

Se refirió en primer término a la actividad del Congreso con la votación del veto presidencial a la ley de Reforma Jubilatoria, por la que el presidente Javier Milei mantuvo reuniones con diputados radicales, como parte de la negociación.

Granados consideró que "la UCR está anarquizada, cada uno vota lo que quiere. Un radical que había votado una cosa y ahora va a votar otra dijo se agarran de un tema noble para golpear el superávit fiscal. Es la primera vez que hablan respetuosamente del equilibrio fiscal, antes no se hablaba de eso, era un tema irrelevante que no le importaba a la gente. Y en realidad existe en todos los países del mundo, se trata de no gastar más de lo que entra".

En otro tramo de su columna, se refirió al blanqueo de capitales. "¿Saben cuántas cajas de seguridad hay en la República Argentina? 850 mil".

"El cálculo es que se están blanqueando 152 millones de dólares por día. Es increíble. Con eso el país es otro pero hay gran parte de la economía en negro y el lío está ahí. Con esto más el pago adelantado de Bienes Personales es que el dólar y los mercados están tranquilos", señaló.