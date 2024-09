Jenna Ortega rechaza la idea de un 007 mujer: "No quiero ver a Jamie Bond"

Su opinión coincide con las de Daniel Craig y Barbara Broccoli, productora de la franquicia.

Jenna Ortega ha reivindicado en una entrevista con MTV la necesidad de más proyectos originales con protagonistas femeninas, rechazando spinoffs descafeinados. Sin embargo no se mostró a favor de una versión femenina el popular agente de la corona británica.

"Me encanta que haya muchos más protagonistas femeninos hoy en día, creo que eso es muy especial. Pero deberíamos tener los nuestros propios. No me gusta cuando es un spinoff, no quiero ver algo como 'Jamie Bond'. ¿Sabes? Quiero ver a otra persona increíble", expresó la actriz de Merlina.

Daniel Craig, el último 007, ya compartió esta idea en una entrevista con Radio Times. "Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como James Bond, pero para una mujer?", dijo.

Por su parte, Barbara Broccoli, productora de la longeva franquicia basada en la obra de Ian Fleming, también dio a The Guardian un razonamiento similar.

"[James Bond es un] personaje masculino. Fue escrito como masculino y creo que probablemente seguirá siendo masculino. Y eso está bien. No tenemos que convertir a los personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos", señaló.