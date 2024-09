Laura Ubfal liquidó a Virginia Demo: “Algunos se merecen el maltrato”

La periodista acusó a la ex Gran Hermano de bajar a Martín Ku de los Martín Fierro. Escándalo en puerta.

Laura Ubfal hizo un polémico descargo contra Virginia Demo luego de su cruce por lo ocurrido con Martín Ku en los Martín Fierro 2024.



La periodista acusó a la ex Gran Hermano de bajar al "Chino" de la ceremonia y ella le respondió filosa, negando la situación. Ante esto, Ubfal compartió en su página web un descargo contra los "mediáticos".

"Algunos se merecen el maltrato", comienza la polémica carta abierta de la comunicadora. "Cuando muchos compañeros periodistas y panelistas dicen de los mediáticos recién salidos de realities que están agrandados y que no son nadie para abandonar programas en vivo, contestar en redes como si fueran fulgurantes estrellas del ambiente artístico o responder de igual a igual a gente con mucha trayectoria; siempre los he defendido, me he puesto del lado de ellos porque me gusta la democracia y creo que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades en el medio y que no valen los prejuicios", siguió.

"Pero cuando sólo tiras info que no les gusta o no les conviene, sin aludir a lo personal y te devuelven una pelota llena de agresiones y ofensas baratas, porque no les da para más; entiendo que es el único arma que tienen para visibilizarse. Y me dan pena", sentenció.

"Así trepan a otro reality o a ocupar un lugar en una mesa que no les corresponde, pero mucho más lejos difícil que lleguen. Pensar que uno intenta, que los acepta como iguales en un panel cuando no lo merecen, que le recomienda (como en mi caso) a un productor teatral que los contraten", agregó indignada Ubfal.

"Ahora entiendo que vale más el discurso de odio de muchos colegas, porque estamos inmersos en una sociedad que valora más la difamación que la información. Allá cada uno con su vida. Yo estoy más que en paz con la mía, con muchos años de permanencia en los medios, desde la gráfica, diarios y revistas, hasta hoy. No tengo que darle explicaciones a nada ni a nadie. Pero algunos, dan vergüenza", concluyó la conductora.