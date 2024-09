"Los peligros de desinformar": el apoyo de Lali a Taylor Swift en contra de Donald Trump

La diva del pop argentino salió a bancar a su colega estadounidense, que se pronunció a favor de Kamala Harris tras el debate presidencial.

Lali Espósito apoyó públicamente a Taylor Swift luego de que su colega aseguró que va a votar por Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esto se dio luego del debate en el que la candidata demócrata se cruzó con Donald Trump, representante de los republicanos.

“The dangers of spreading misinformation (’Los peligros de desinformar’)”, escribió Lali, en inglés, al compartir en sus historias de Instagram el posteo de la cantante estadounidense, el cual tuvo una gran repercusión mundial a través de las redes sociales. Tanto, que le valieron las críticas del propio Trump. “Su decisión era solo una cuestión de tiempo. Ella es una persona muy liberal, que parece que siempre respalda a un demócrata y probablemente pagará el precio en el mercado”, dijo el actual candidato y expresidente estadounidense en declaraciones al programa televisivo Fox & Friends.

Swift decidió a expresar su postura política luego de que Trump publicó imágenes generadas por inteligencia artificial en las que se sugería que ella respaldaba a su candidatura. En una de las fotos en cuestión, la cantante de éxitos como “Cruel Summer” o “Shake it Off” aparecía vestida como el Tío Sam junto con un texto que decía “Taylor quiere que votes por Donald Trump”.

“Las publicaciones de Trump me llevaron a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votantes”, expresó Swift en su publicación para luego explicitar su apoyo hacia Harris, quien entró en la contienda luego de que Joe Biden bajó su reelección. “Creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, consideró la cantante.

La intervención de Lali en esta disputa pública entre Taylor Swift y Donald Trump recordó inmediatamente al cruce que la cantante de éxitos como “Disciplina” y “2 son 3″ mantuvo con Javier Milei, el actual presidente de la República Argentina. Espósito había tuiteado la frase “Qué peligroso. Qué triste”, luego de que se conoció el enorme caudal de votos que el líder libertario obtuvo en las elecciones PASO de agosto del año pasado, lo que lo perfilaba hacia la presidencia que luego obtuvo en noviembre.

A partir de ese momento, Lali se convirtió en una especie de “enemiga pública” tanto para Milei como para sus seguidores, quienes crearon fotos con inteligencia artificial en las que a la también actriz se la veía rodeada de bolsas de dinero frente a niños pobres. También le aplicaron el apodo “Lali Depósito”, argumentando que la artista habría embolsado una fortuna por dar shows para municipios a lo largo del país.

Ante los permanentes ataques, en febrero pasado, Espósito salió a responderle a Milei con una carta abierta junto con un video que publicó en sus redes sociales. “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó la ex actriz de Chiquititas y Casi Ángeles, entre otros programas y películas.

Sobre el final de la carta, Lali hizo referencia a la victoria electoral de Milei, dejando en claro su posición contraria: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.