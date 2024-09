Los Manseros Santiagueños le cantarán el feliz cumpleaños a La Banda

Alito Toledo visitó Noticiero 7 y contó que viven con mucho entusiasmo el hecho de volver a La Banda para homenajearla por su cumpleaños.

En pocos días la ciudad de La Banda cumplirá 112 años y se vestirá de fiesta. Una extensa lista de reconocidos artistas desfilarán por el escenario, pero el cumpleaños estará a cargo de Los Manseros Santiagueños.

“Siemrpe es emocionante volver a encontrarnos con nuestra gente. Yo tengo la bendición de que cuando salgo a la calle recibo el afecto de la gente”, expresó Alito Toledo durante la transmisión en vivo de Noticiero 7 al referirse a la participación que tendrán durante los festejos, por lo que también agradeció a los organizadores y al intendente bandeño.

Días atrás, a Santiago del Estero se la nombró Sede Primada y el arzobispo de la arquidiócesis de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tomó los fragmentos de “Chacarera para mi vuelta” para iniciar su homilía “Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago” y “Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre, he de contarte lo mucho que te he añorado”. Ese momento se lo vivió con profunda emoción entre los fieles, quienes aplaudieron la actitud.

Alito se refirió a ese momento y expresó “yo estuve viendo la transmisión de la celebración y me emocioné cuando escuhé a Cuerva comenzar su homilía con un fragmento de la letra de nuestra chacarera. Eso para nosotros fue como un homenaje”.