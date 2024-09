Riquelme rompió el silencio y habló de todo: Pol Fernández, el nivel de Boca, La Bombonera, Medina y más

El presidente del Xeneize brindó una entrevista por streaming antes de la fecha 14 de la Liga Profesional. Hubo dardos para la oposición del club y elogios a Chiqui Tapia.

Cada vez que Juan Román Riquelme pide el micrófono y toma la palabra, todo el mundo Boca frena sus actividades para escucharlo.

Y más aún si lo hace en la antesala de un clásico picante como el de este sábado entre el Xeneize y Racing, por la fecha 14 de la Liga Profesional.

Por eso, a 48 horas del cotejo en Avellaneda, el presidente decidió romper el silencio a través de YouTube y brindó una entrevista donde habló de los temas que aquejan al universo boquense, como el futuro de Guillermo Fernández -que no será "colgado" por el Consejo de Fútbol pese a confirmar su salida en diciembre-, las negociaciones con Fenerbahçe para contratar a Cristian Medina y el nivel del equipo conducido por Diego Martínez.

Los dardos de Riquelme a la oposición de Boca

"El club es de los socios y queremos que lo disfruten. Nuestro estadio también. Estamos muy contentos con lo que hicimos en estos cuatro años. Agarramos un club abandonado, que cuando llovía se inundaba todo el predio. Cuando hagamos el hotel en Ezeiza, vamos a estar al nivel de los más importantes del mundo. Vamos a intentarlo en estos tres años que nos quedan. Nosotros tenemos que soñar", comenzó el presidente del cuadro de la Ribera en una charla con El Loco y el Cuerdo, para publicitar el proyecto que planea Boca en el complejo de entrenamiento ubicado en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, recordó uno de los últimos cruces que tuvo con Diego Chavo Fucks, que terminó con su desplante en plena entrevista con ESPN: "Sabemos que tenemos que cuidar nuestro club. Con el canal oficial, el hincha puede ver todo lo que se hace y todo lo que crece. Los canales normales no nos dan mucho a favor. Aprendí que el periodista tiene derecho a preguntar y yo tengo derecho a contestar lo que quiero. Si hay una falta de respeto, es una decisión mía si la considero o no".

También le tiró dardos a la dupla Andrés Ibarra - Mauricio Macri, fórmula opositora que perdió en los comicios de diciembre de 2023. "Desde el 2010 hasta el 2019, el club estaba abandonado. Caía un poco de agua y se suspendía un partido. Yo siento felicidad de estar acá. El otro día llovió tres días seguidos y el partido contra Rosario Central se jugó perfectamente. El tiempo pasa muy rápido, pero fueron pocos meses desde las elecciones. Prometían construir un estadio nuevo y no podían poner un caño para que no cayera agua", soltó, y añadió: "En diciembre se terminó de caer la venda que algunos tenían en los ojos. No vuelven más. Yo soy hincha como ellos y mi responsabilidad es cuidar el club. Hay que mirar lo que pasó atrás y nada más".

En este sentido, volvió a cargar contra la prensa y el frente rival en las elecciones: "Lo que me preocupa es que el que falsificó la firma (para que las elecciones se postergaran por un reclamo de la comunidad judía) tiene que ir preso. La gente de Legales de nuestro club está siguiendo la causa. Estamos agradecidos con los socios que vinieron a declarar y certificaron que trucharon la firma. En la tele no hablaron de eso. Boca le ganó a Talleres y se hablaba de que al Consejo lo habían citado a declarar (por la denuncia de abuso sexual presentada por Florencia Marco contra Jorge Martínez, extécnico del femenino de Boca). Con Villa pasó lo mismo. Antes se hablaba de que no tenía que jugar en Boca (tras la condena a dos años y un mes de prisión) y ahora que está en Mendoza no dicen nada".

"Hicieron trampa y van a perder por goleada siempre. Nos tenemos que sentir muy orgullosos. Ellos suspendieron las elecciones con esas firmas falsas. Nos han hecho vivir un día inolvidable. No puedo creer lo que nos hacen vivir los hinchas de Boca cuando caminamos del Parque Lezama a La Bombonera", continuó.

También le mandó un mensaje al Presidente Javier Milei, que en sendas ocasiones reveló que dejó de ser hincha del club cuando Daniel Angelici, entonces mandamás del Xeneize, gestionó la vuelta de Riquelme como jugador, al considerarlo una maniobra "populista". Pero Román no mostró rencores aparentes, pese a que el León fue a votar a La Bombonera por el candidato opositor."Yo le deseo mucha suerte. Yo soy bostero y argentino. Amo vivir en mi país y amo Don Torcuato", afirmó

La contundente reflexión de Riquelme sobre el caso Fassi - Merlos

"Si me hubiera pasado lo de Fassi, hoy estaría todavía preso en Mendoza. Primero, me cuestionarían por ir al vestuario del árbitro. Pero no tengo una opinión sobre él. Nosotros tratamos de tener un club ordenado", opinó el Diez sobre la pelea que aconteció entre el presidente de Talleres y el árbitro Andrés Merlos en los vestuarios tras la victoria de Boca en la Copa Argentina. El árbitro acusó al empresario de ingresar con custodios armados, mientras que el integrante del Grupo Pachuca argumentó que el juez le había pegado una piña

Sobre el momento del arbitraje argentino, el Diez reflexionó: "El VAR está para ayudar. Lo único que pretendemos es competir normalmente. No nos gusta ir a la cancha de River y que a Herrera lo suspendan por dos o tres partidos por no haber echado a uno de ellos. Ahora vamos a la cancha de Racing y será un grandísimo partido. Para los jugadores es un lujo. El público de ellos canta mucho. Lo principal es poder quitarnos de la cabeza si te van a ayudar o perjudicar".

En este mismo sendero, advirtió: "El penal sobre Merentiel (contra Estudiantes, en la pasada Copa de la Liga) fue clarísimo. El arquero se le tira encima y el VAR no lo vio. Para mí, aunque salga más caro, la Copa Argentina tendría que jugarse con VAR. El árbitro se equivoca groseramente y los mandan a dirigir dos partidos más o menos. Tendrían que mandarlos un año a la tercera división. Hay muchos árbtiros que lo hacen bien y los tenemos que reconocer, pero si no ayudamos entre todos, vamos a vivir con desconfianza".

Riquelme se refirió al futuro de Pol Fernández en Boca y a las ofertas por Medina

Uno de los temas más candentes de la última semana fue la decisión de Guillermo Fernández de irse de Boca a Brasil, una vez que su contrato finalice formalmente en diciembre. En este camino, Riquelme señaló: "Nosotros lo hemos traído dos veces. Yo intento apoyar a todos los jugadores de nuestro club. Firmamos un contrato por tres años y medio y vamos a respetarlo. Deseamos que le vaya bien. Estoy contento porque las cosas se aclaran solas. Él habló con el Consejo y nosotros deseamos que el equipo pueda competir. Después, el técnico decidirá. Comunicó que no va a continuar en enero. Siempre deseamos que les vaya bien".

"En los medios dicen que un jugador decide irse y el contrato dura más años. Parece que los jugadores son dueños de los clubes. O dicen que otro club se molestó porque Boca no contestó. Nosotros recibimos muchas ofertas, más allá de Medina. Tenemos 40 jugadores en el plantel. Nos pone contentos que los clubes de Europa se interesen en nuestros futbolistas. Pero ahora se pone de moda decir que un jugador se va de un lugar. Cuando hay un contrato, se tiene que respetar", añadió en referencia al caso del mediocampista de Moreno, que recibió una propuesta de 15 millones de dólares desde Fenerbahçe de Turquía y está en gestiones para marcharse al Viejo Continente en enero.

Además, confesó que llegó una oferta por Kevin Zenón desde Alemania, aunque no especifió de cuál equipo: "Él quiere seguir disfrutando de jugar con la camiseta de Boca. Si a los jugadores le das tiempo y tranquilidad, lo hacen bien. Tienen compañeros de mucha experiencia que les hace las cosas simples. Hoy tenemos un plantel totalmente nuevo, si lo comparamos al del día que asumimos en el club. Están Lema, Rojo, Pol... hay varios que la gente disfruta. Zenón, en seis meses, jugó como si hubiera estado toda la vida acá. Lo mismo con Giménez y Aguirre, que le deseamos lo mejor en la recuperación. Y no hay que olvidarnos de Cavani".

La opinión de Riquelme sobre el nivel del Boca de Diego Martínez

"Siempre se puede jugar mejor. Me dio mucha felicidad cómo jugó el equipo contra Estudiantes a los tres días de quedar eliminado en una copa. Era posible que la pasáramos mal, pero jugaron muy bien. Ojalá que podamos sostener el nivel durante más de 60 minutos. Ante Talleres, que tiene grandísimos jugadores y disputó la Copa Libertadores, lo dejamos afuera de la Copa Argentina, sin Advíncula, Romero, Rojo, Merentiel y Cavani. Le ganamos sin ellos. Cuando tengamos a todos, seremos más fuertes. Ahora tenemos que enfrentar a Gimnasia, que es un rival complicado. Queremos ir a la semifinal", desglosó.

Aparte, le tiró flores al arquero juvenil que fue figura en la tanda de penales contra la T, al atajar un remate y convertir el suyo sobre el final: "(Leandro) Brey es un chico muy serio. Está muy contento acá. Cuando lo trajimos de Los Andres, nadie lo conocía. Tiene la suerte de compartir el día a día con Romero y Garcia, que son arqueros con muchísima experiencia. Tiene todo para crecer en este club. Lo mismo con Anselmino. Nos da mucha alegría que el Chelsea se haya fijado en él".

En cuanto al mercado de pases, Riquelme explicó por qué Boca no pudo comprar a Alan Velasco, uno de los grandes anhelos del Consejo de Fútbol, que ya a había estado en el radar en otras ventanas: "Intentamos traerlo, pero el club nos comentó que era un jugador muy importante. Lo mismo nos pasó a nosotros ahora. Cada semestre que tenemos la posibilidad de poder reforzarnos, tratamos de traer a alguien que creemos que pueda rendir mejor".

El tremendo elogio de Riquelme a Chiqui Tapia

Tampoco le faltó tiempo para salir a respaldar al prsidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el medio del tire y afloje por la implementación del sistema de Sociedades Anónimas Deportivas impulsado por el Gobierno nacional. "Tapia y Grondona son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino. Hay que agradecer por el entrenador que puso y por las alegrías que tuvo la gente cuando lo necesitaba. Hay que darle méritos a él. Tiene mucho que ver con que Argentina ganara dos Copas América y un Mundial", firmó.

Riquelme y el error en la lista de Boca en los 16avos de la Sudamericana

"Fue un error. Nosotros teníamos claro que íbamos a competir. En el fútbol, nadie te asegura que vas a ganar. Cuando pasó eso, sabíamos que íbamos a competir. Y así fue. Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes, que había quedado de la fase de grupos de la Libertadores. Para los chicos de nuestro club, la experiencia fue muy buena. Les tocó jugar en la altura", comento respecto de la demora en el envío de la nómina a Conmebol debido a una confusión horaria, lo que imposibilitó a Giménez, Aguirre, Medel y Belmonte de participar en la serie contra Independiente del Valle, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El guiño de Riquelme a Palermo para limar asperezas

"Yo fui muy afortunado de jugar con Palermo, que fue el mejor nueve de los últimos 40 años. También pude disfrutar al mejor Guillermo Barros Schelotto en 1998. El Chelo Delgado lo bailó al Real Madrid y ganó tres Copas Libertadores. No lo digo porque sea mi hermano, sino porque es la verdad", confesó respecto del Titán, que iba a convertirse en el nuevo entrenador de Boca si Ibarra ganaba los comicios.

A su vez, el oriundo de Don Torcuato se tomó unos minutos para hablar sobre el entrenador más ganador de la historia del cuadro de la Ribera, que lo dirigió durante más de cuatro años: "Con Bianchi vamos a estar siempre juntos. Hablamos mucho de Boca y de fútbol. El hincha sabe que vamos a estar unidos toda la vida. Este es su club. Él es nuestro ídolo. Lo que se vivió el día que le empezaron a cantar a él en mi despedida fue impresionante. Las puertas están siempre abiertas porque este es su hogar".

Las flores de Riquelme a la hinchada de Boca

"Se siente mucho cuando el equipo está jugando mal, cuando vienen equipos de afuera a jugar la Copa... el hincha de Boca no se da cuenta de lo que nos hace disfrutar. Como futbolista me han hecho sentir cosas increíbles. Hay que entrar a jugar a la pelota ahí... yo no sé si me animaría hoy. Pero cuando los escuchás cantar todo el partido, te dan ganas de entrar. Lo del otro día en Mendoza fue muy lindo. Nosotros pedimos ir a jugar a las provincias porque los hinchas tienen derecho a ver a Boca. Los jugadores bajan del micro y lo primero que hacen es sacarse fotos. Esa gente los ve muy poquito en el año. Por eso decidimos que la Copa Argentina la jugamos siempre en otras provincias", aportó.

Las sensaciones de Riquelme tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol y su amor por Boca

"El otro día disfruté mucho. De chiquito yo quería jugar a la pelota. Ni siquiera tomé la comunión, me escapaba para jugar al fútbol. Sentía que era una posibilidad de comprarle la casa a mi mamá. A mi me tocó entrar en la película más linda del mundo en 1996. Cuando empecé a recibir el cariño de la gente, me di cuenta que no era solamente jugar a la pelota. Me subí al escenario en México y sentí mucha felicidad. Estar en el salón con esos jugadores tan buenos fue algo muy lindo. Hablé con Bianchi después y me felicitó", expresó el Torero.

Y agregó sobre su pasión por el Xeneize: "Yo nunca llamé a un técnico para darle indicaciones. Después del 2007, que ganamos la Copa Libertadores, siento lo mismo: tengo que vivir para este club. Siempre tuvimos una relación muy linda con la gente, pero después de esa Copa, todo lo que nos podamos imaginar es poco. Hoy estoy en mi casa. Amo a este club".

Riquelme respondió a las críticas contra su gestión y el Consejo de Fútbol

"Tuvimos que soportar que dijeran que, si no eran amigos míos, no podían dirigir en las Inferiores. O que tenían que comer asado. Cuando faltan el respeto con tanta facilidad, molesta. Hay gente que cree que tiene el derecho de criticar a todo el mundo. A los muchachos les digo que tengan paciencia y no contesten. El tiempo pone las cosas en su lugar. Si debutaron 40 chicos en este tiempo es por los entrenadores que decían que no estaban preparados", marcó.

Zeballos y Medel, en boca de Riquelme

El Torero elogió al Changuito por sus minutos más recientes en el equipo de Diego Martínez, tras superar una dura lesión ligamentaria sufrida en octubre de 2023: "Tenemos la ilusión de que Zeballos pueda sumar minutos. Técnicamente es muy bueno, pero las lesiones no lo acompañaron. Él tiene muchas condiciones y ojalá que pueda crecer acá".

Además, realzó la figura de Gary Medel, que recientemente fue pedido por el propio Arturo Vidal -que también estuvo en el radar de Boca- para la selección comandada por Ricardo Gareca. "Los mejores 60 minutos que tuvimos fueron contra Estudiantes y Medel fue gran responsable de eso. A veces pasa a jugar de defensor, a veces de volante... es de los mejores de la historia de Chile", soltó.

Riquelme y su vínculo con Diego Martínez

"La relación con Martínez es buenísima. Yo abrazo todo el mundo. Quiero que estén contentos, que puedan trabajar bien y no les falte nada. En el semestre hemos perdido poquitos partidos. Cuando necesitás ganar, te tirás un poco para atrás. El equipo lo hizo bien en los manos a mano. Ahora se viene un partido lindo. Sabemos que, si queremos ganar, tenemos que hacer un partido muy bueno. Racing tiene un gran delantero, como Maravilla Martínez. Y después nos toca el Superclásico", concluyó, con la expectativa a flor de piel por los duelos ante la Academia (14/09) y River, pautado para el próximo 21 de septiembre en Brandsen 805.

