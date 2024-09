Jugó con Messi y Riquelme, pasó por Boca y y anunció su retiro a los 36 años

Surgido de Morón, forjó una gran carrera en Europa, pero durante su paso por el Xeneize las lesiones le jugaron una mala pasada. “El tiempo no perdona a nadie”, dijo.

El futbolista argentino Diego Perotti, de 36 años, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional tras una destacada carrera que lo llevó por varios clubes europeos y la Selección Argentina. Surgido de Deportivo Morón y con un breve paso por Boca Juniors, el volante dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Chau fútbol, gracias por todo”.

Perotti, que sufrió una complicada lesión ligamentaria en su rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante dos años, expresó su tristeza por no poder despedirse dentro de una cancha. "Seguramente me hubiese gustado poner fin a mi carrera dentro de una cancha. Me lo merecía. Pero con el tiempo entendí que las personas tienen lo que tienen, no lo que merecen", reflexionó en su mensaje.

A lo largo de su carrera, Perotti jugó en importantes equipos como Sevilla, Roma, Genoa y Fenerbahce y dejó su huella en Europa, donde disputó 409 partidos, anotó 60 goles y repartió 58 asistencias.

Aunque su paso por Boca Juniors en 2014 fue fugaz debido a las lesiones, compartió vestuario con figuras como Juan Román Riquelme, en el club, y con Lionel Messi cumpliendo su sueño de representar a la Selección Argentina.

Perotti jugó su último partido en mayo de 2022 con la camiseta de Salernitana, pero su legado en el fútbol y el orgullo de su padre, el histórico "Mono" Perotti, permanecerá en el recuerdo de los aficionados.