Le colocaron un stent a Nacha Guevara: los detalles de su estado de salud

Ángel de Brito contó el estado de salud de la actriz tras la intervención quirúrgica.

Este viernes por la noche, Ángel de Brito contó al aire de LAM (América) que le colocaron un stent a Nacha Guevara por la obstrucción de una vena de su pierna.

“La operaron en el Finochietto. Recién hablé con Nacha, ahora la van a escuchar. Está fuera de peligro por suerte. Tenía un dolor muy fuerte en un pie, un dolor que nunca sintió, y lo que tenía era una vena obstruida en la pierna, eso fue lo que me dijo”, indicó sobre el estado de salud de la actriz.

Asimismo, comentó que la artista quería operarse en otro momento ya que tenía shows y no quería cancelarlos: “Quería retrasar la operación pero le dijeron ‘operate ya’”.

“Está fuera de peligro. Está en terapia mirando tele, escuchando música”, aseveró el conductor.

La actriz le envió un audio a Ángel de Brito y llevó tranquilidad. “Estoy en terapia, pero me siento muy bien, no me duele nada. Tuve un equipo médico estupendo y una atención buenísima en el Finochietto. Estoy bien”, comenzó diciendo.

En ese sentido, contó cuándo recibirá el alta médico: “El domingo me voy a casa”.