Rusia volvió a amenazar a Occidente con el uso de armas nucleares: “Toda paciencia tiene un límite”

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió este sábado que la paciencia de su país tiene un límite en lo que respecta al empleo de armas nucleares, en caso de que Occidente autorice a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso.

“Rusia está siendo paciente. Después de todo, es evidente que una respuesta nuclear es una decisión extremadamente compleja con consecuencias irreversibles (...), pero toda paciencia tiene un límite”, escribió en su canal de Telegram.

Subrayó que “nadie necesita un conflicto nuclear”, motivo por el que “aún no se ha tomado una decisión” sobre el empleo de armas nucleares, sean estratégicas o tácticas.

“Aunque, digamos con franqueza, se dan para ellos condiciones formales que son comprensibles para toda la comunidad internacional y se corresponden con nuestra doctrina de disuasión nuclear. Por ejemplo, la misma Kursk”, señaló, en referencia a la región fronteriza en la que las tropas ucranianas controlan casi un centenar de localidades.

El ex presidente ruso, conocido por sus exabruptos en las redes sociales, parafraseó a los dirigentes occidentales al asegurar: “Los rusos hablan mucho sobre la respuesta con armas de destrucción masiva, pero no hacen nada (...) Los rusos no cruzarán la línea”.

En cambio, consideró que los que tienen razón son los analistas occidentales que advierten que Moscú podría recurrir al armamento de nueva generación, en alusión, supuestamente, al armamento hipersónico.

“Y, entonces, eso es todo. Un gigantesca mancha gris fundida en el lugar de la madre de (todas) las ciudades rusas” (Kiev), concluyó al final de su mensaje, en el que añadió en inglés: “Es imposible, pero ocurrió”.