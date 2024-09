Lizy Tagliani cumplió 54 años y se emocionó al compararse con su hijo Tati: “Una herida menos”

La conductora reflexionó en el día de su cumpleaños y contó cómo el nene que adoptó con Sebastián Nebot le cambió la vida.

Hace dos días, Lizy Tagliani cumplió 54 años y se emocionó al aire de Arriba bebé, el ciclo que conduce en Pop Radio FM 101.5, al recordar su infancia y trazar un paralelismo con Tati, el hijo que adoptó junto a su marido, Sebastián Nebot.

Conmovida, la presentadora comenzó analizando: “Siempre tengo palabras para describir lo que vivo. Pero el momento que estoy viviendo no tiene explicación. No hay una forma humana o racional de poder agradecer poder construir una familia”.

“Agradezco haber podido acompañar a Tati en este momento en mi vida y en la de Sebastián, obviamente, a quien amo profundamente. Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también”, indicó, haciendo una comparación con su propia historia de vida.

En ese sentido, detalló la importancia del nene en su vida: “Entonces cada caricia, cada palabra, cada juego, cada momento. Ayer con su clase de natación, su entrada al colegio. Cada momento de felicidad de un niño, sin querer o queriendo, me cura un montón”.

También recordó las carencias que sufrió de chica: “No me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Por eso de grande me volví tan quilombera, empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”.

“Cuando veo jugar a Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños de 12 de septiembre de 2024, una herida menos de aquel Luisito de 1976″, cerró la conductora sumamente emocionada.