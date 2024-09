Se conoció qué famosa fue elegida como madrina de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

La modelo y el piloto de carreras preparan el bautismo del menor del clan, que nació el 18 de junio.

Nicole Neumann y Manu Urcera quieren bautizar a su hijo Cruz, que nació el pasado 18 de junio. Mientras ultiman detalles para la celebración -que disfrutarán en compañía de familiares y amigos-, la modelo reveló quién fue la famosa elegida como madrina del nene y sus seguidores no se sorprendieron, ya que lo intuían.

En las redes, la top mostró un hermoso oso de peluche y un emotivo mensaje que decía: “¡Hola, soy Cruz! ¿Querés ser mi madrina? Te quiero”. La persona que recibió semejante propuesta es nada más y nada menos que Gegé Neumann, que no dudó en aceptar.

“Me morí de emoción cuando me tocaron el timbre con esta sorpresa. Gracias. Soy feliz de ser la madrina de Cruz”, contestó Geraldine, que además tiene un excelente vínculo con Indiana, Sienna y Allegra, sus sobrinas más grandes. Si bien no hay fecha oficial del evento, podría concretarse con la llegada de la primavera y el clima más templado para festejar al aire libre, como le gusta a Nikita y su pareja.