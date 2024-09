Donald Trump fue evacuado de una cancha de golf por un tiroteo en las inmediaciones

El expresidente está a salvo, confirmó su equipo de campaña.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra “a salvo” tras un tiroteo reportado cerca de su ubicación, según detalló su equipo de campaña el domingo. Este incidente se produjo dos meses después de que Trump sufriera un intento de asesinato.

El portavoz de su campaña, Steven Cheung, comunicó: “El presidente Trump está a salvo tras el tiroteo en sus inmediaciones. No hay más detalles en este momento.”

Trump estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, cuando el campo fue cerrado de inmediato, según una fuente cercana, reportó CNN.

El 13 de julio, Trump resultó herido en una oreja por un tirador durante un acto en Pensilvania. Las imágenes del exmandatario con sangre en su rostro y el puño en alto se difundieron mundialmente.

Este incidente provocó la renuncia de la jefa del Servicio Secreto y el retiro de la licencia oficial a al menos cinco agentes responsables de la protección de altos funcionarios del país.

Detalles del Tiroteo Cercano a Trump

No está claro si los disparos estaban dirigidos específicamente hacia Trump. El Servicio Secreto informó en X que colaboraba con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach para investigar el incidente de protección que involucró a Trump. El incidente ocurrió poco antes de las 2 p. m.

Según el New York Post, el tiroteo se produjo cerca del club de golf en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando. Fuentes policiales indicaron al periódico que dos personas intercambiaron disparos en las afueras del campo, apuntándose entre sí y no hacia el candidato republicano. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

NBC reportó que Trump fue trasladado a un lugar seguro inmediatamente después de escuchar los disparos.

Trump había regresado a Florida tras una gira por el oeste de Estados Unidos que incluyó un mitin en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah.

Suele jugar golf por la mañana antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres clubes que posee en Florida.

Las medidas de seguridad se habían reforzado alrededor de Trump desde el atentado en julio. Ahora, en la Trump Tower de Nueva York, se han colocado camiones para formar una muralla alrededor del edificio, y en los eventos de campaña al aire libre, Trump habla desde detrás de vidrio antibalas.