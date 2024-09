Una joven le dió una paliza a un ladrón que intentó robarle y compartió el video en redes

Una chica iba a ser victima de un robo, pero se defendió a los golpes y grabó la secuencia en redes sociales donde su publicación generó repercusión. El delincuente tiene antecedentes penales.

La mujer cuyo usuario en la red social “X” es “AbigailLuna__”, relató en un hilo el hecho del que fue víctima.

"Fuiste golpeado por la gótica", se titula el video que publicó la joven en el que le exige al ladrón que le pida disculpas. La publicación reunió más de mil quinientos reproducciones, y 34,5 mil Me gusta.

“Te pido mil disculpas, negra”, le dice el presunto ladrón a la joven en el video. “Me quisiste robar y me apretaste, f$%&, quedáte quieta porque te mato, me dijiste”, le responde la mujer, mientras que el delincuente se lo negaba.

“A quien vas a golpear, a quién ibas a matar hdp”, le dice la víctima en el video mientras le propina unos golpes en el rostro. “A nadie, pensé que eras mi señora”, le responde el hombre.

“Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruída por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas, me ensucié”, ironizó la chica en la publicación que compartió en redes en la que relató lo sucedido y compartió dos imágenes del ladrón con el rostro golpeado.

La joven que en su cuenta de “X” se presenta como: “Proveedora de insultos ingeniosos. Ciencia Política y Gob.Dirijo @ElAnexo_Redacto notas de política y gasto público. Content Creator”.

En un hilo, la chica relató la secuencia del intento de robo: “Salí del hospital. El sujeto me golpeó en el rostro, también en el hombro con un objeto contundente mientras yo me encontraba de espaldas. No hay daños mayores. Ahora, para sorpresa de nadie, la policía me confirmó que el chorro tiene antecedentes por robos violentos”.

Además, la mujer puntualizó que de acuerdo a la información que le dio la policía, el sujeto tenía antecedentes penales.

“Ya había sido imputado por robo agravado por el uso de arma corto-punzante y, probablemente, también se le impute por lesiones físicas. En ese caso, quedará detenido con prisión efectiva”, contó Abigail.

La publicación de la chica generó mucha repercusión en las redes sociales. Además, muchas usuarias le consultaron por su modalidad de defensa.

“Muchas chicas me mandaron mensajes preguntándome si hago algún tipo de arte marcial, la respuesta es: no. Lo que hago desde hace tiempo es ir al gimnasio y salir siempre, pero siempre, con algo para defenderme. Gas pimienta, bastón extensible o lo que sea. Pro defensa propia”, explicó la joven que contó que recibió asistencia médica en el hospital.

“Tengo un golpe en la cara y cortadas las manos, nada más”, detalló.

Fuente: Crónica