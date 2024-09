Con un renovado formato, arranca una nueva edición de la Champions League

Este martes comenzará el certamen que tendrá como destacados al Aston Villa de Dibu Martínez, Juevntus, Real Madrid, Milan y Liverpool, entre otros.

La Champions League 2024/25 comenzará este martes con un renovado formato en el que habrá 36 equipos que buscarán destronar al Real Madrid, el vigente campeón del certamen y el más ganador de la historia.

Para esta nueva edición, la UEFA implementó algunos cambios y el certamen dejó atrás a los 32 participantes que se dividían en ocho grupos de cuatro. A partir de esta edición, que iniciará con el partido entre Juventus - PSV, serán 36 los equipos que disputarán una fase liguera.

Esta etapa, jugarán todos contra todos, pero serán ocho partidos diferentes: la mitad de ellos en condición de local y el resto de visitante. Al término de esta fase, todos se posicionarán en una sola tabla general, los primeros ocho clasifican directamente a los octavos de final, y del noveno puesto al vigesimocuarto disputarán una ronda de play-off (ida y vuelta) previa para determinar a los últimos ocho que avanzan a la siguiente ronda.

Por su parte, los equipos que acaben del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados y ya sin opciones de jugar Europa League como en las últimas ediciones.

Ya conocido a los equipos en octavos, estos se enfrentarán entre el 4 y 5 de marzo de 2025 la ida y el 11 y 12 del mencionado mes la vuelta.

El cruce de cuartos mantendrá el mismo formato y los compromisos serán el 8 y 9 de abril. Una semana después se disputarán las revanchas. Las semifinales están programadas para el 29 y 30 de abril. Mientras que la vuelta el 7 y 8 de mayo.

Por último, la final se jugará el sábado 31 de mayo y regresa al Allianz Arena, la casa del Bayern Múnich, donde se disputó la edición 2012, en la que los "Bávaros" tuvieron la posibilidad de levantar la Orejona contra el Chelsea, pero finalmente triunfó cuadro de Londres en la definición por penales.

Los cambios traen un mayor rédito económico

El aumento de incentivos económicos es otro factor que fue fundamental para al renovación en esta nueva Champions League, ya que solo por participar, cada club se llevará 18.6 millones.

Por cada victoria se pagará 2.1 millones de euros, el empate 700.000. Avanzar rondas estará mejor remunerado: para los octavos el club percibirá un premio de 11 millones, a cuartos 12 millones y medio, a semifinales y a la final 18.5. Por ser campeón 25 millones (20).

Así se disputará la primera fecha de la Champions League:

Martes 17 de septiembre

13.45: Juventus vs. PSV

13.45: Young Boys vs. Aston Villa

16.00: Bayern Munichh vs. Dinamo Zagred

16.00: Real Madrid vs. Stuttgart

16.00: Milan vs. Liverpool

16.00: Sporting Lisboa vs. Lille

Miércoles 18 de septiembre

13.45: Bologna vs. Shakhtar Donetsk

13.45: Sparta Praga vs. Red Bull Salzburgo

16.00: Manchester City vs. Inter de Milán

16.00: PSG vs. Girona

16.00: Club Brujas vs. Borussia Dortmund

16.00: Celtic vs. Slovan Bratislava

Jueves 19 de septiembre

13.45: Feyenoord vs. Bayer Leverkusen

13:45: Estrellas Rojas vs. Benfica

16.00: Atlético Madrid vs. RB Leipzig

16.00: Mónaco vs. Barcelona

16.00 Stade Brestois vs SK Sturm Graz