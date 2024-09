El psicólogo acusado de abuso dijo haber sido amante de su denunciante

El profesional trató de desvirtuar las acusaciones de la víctima, que esgrimió mensajes de él pidiéndole disculpas. "No lo hice porque la haya violado, sino porque la dejé abruptamente". explicó.

"Tuvimos una relación de amantes durante cinco meses en el año 2019. Compartíamos amigos en común. Nos veíamos dos veces por semana y en una oportunidad su madre nos descubrió en nuestra intimidad", habría declarado ayer, al ser indagado, el psicólogo acusado de abusar de una paciente de 19 años.



Asistido por el abogado, Guillermo Ruiz Alvelda el profesional enfrentó las preguntas de la fiscal Yésica Lucas, tras ser detenido el sábado 14 de septiembre en su casa, en el 6º piso de un edificio céntrico.

Una hora y treinta minutos le llevó al psicólogo ofrecer su versión. "... Nunca ejercí violencia física o moral sobre ella. Todo ha sido porque lo sentimos, consensuado", precisó al alegar en su defensa.

Cuarenta y ocho horas atrás, la policía allanó su departamento. A pedido de la Fiscalía, la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez dio luz verde al procedimiento, que estuvo a cargo del personal de Trata de Personas y Delitos Conexos. La joven denunciante, hoy de 25 años, le atribuye dos ataques sexuales: en el automóvil del profesional y en su consultorio.

"Cuando iniciamos nuestra relación -dijo el psicólogo-, ambos teníamos parejas. Por ello, nos veíamos a escondidas dos veces en la semana. Nuestros amigos lo sabían. Es más, su madre una vez nos encontró en intimidad", señaló.

"Compartimos salidas con dos o tres personas. Nunca hubo violencia. Es irreal que la haya inmovilizado con el cinturón de seguridad. Lo hicimos porque quisimos", acotó.

En el medio de su versión, el psicólogo respondió interrogantes de la fiscal y de su defensa. Fue preguntado sobre los dos presuntos actos sexuales en pugna. El detenido lo confirmó, pero aclaró: "Nunca la obligué a nada".

Requerido sobre un reciente mensaje de whatsapp en que él habría pedido disculpas, el psicólogo clarificó: "Nunca reconocí delito alguno. En 2019, terminé mi relación con ella (la denunciante) al reconciliarme con mi ex pareja y convertirme en padre. La dejé sin explicaciones, de un modo brusco". Profundizó: "Hubo semanas en que ella me buscó y no la recibí. Fui muy cortante...".

Continuó: "Ahora le envié ese mensaje, por sugerencia de mi psicólogo. Comparto en que mi forma de poner fin (a la relación) pudo haberle causado mucho daño...", juzgó.