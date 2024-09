Gladys "La Bomba" tucumana fue denunciada por una exempleada

La cantante recibió una carta documento en las últimas horas. "La verán mis abogados", sostuvo ante la consulta de los medios.

De acuerdo a lo informado en el portal PrimiciasYa, Gladys La Bomba Tucumana enfrenta una dura acusación en su contra de parte de una persona que trabajó en el diseño de su local de empanadas.



"Daniela Vera, la ex mujer de Roberto Castillo, realizó el diseño del local, pero la Bomba no pagó. Pagó solo el 30 por ciento. Por eso, Vera le envió un telegrama para cobrar el 70 por ciento restante", detalló la periodista Fernanda Iglesias.

En diálogo con LAM, la cantante expresó: "Me mandó una carta documento, que ya la verán mis abogados".

"Me sorprendí porque nosotras teníamos buena onda. Ella me caía muy bien. Ahora estoy sorprendida porque no entiendo el fin de todo esto", agregó.

La Bomba remarcó que no tiene deudas con Daniela Vera, a quien le abonó lo que había acordado. "Ella me hizo un render. Es lo único que hizo. No hizo la decoración, ni el diseño... todo eso estaba en mi cabeza. Llegamos un acuerdo por un render de mi local. Se lo pagué y ahí se terminó todo", sentenció.