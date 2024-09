El incómodo episodio que vivió Rosalía al tomarse una foto con un fan

Se difundió un video que captura a la cantante española apartando la mano de un hombre que la tocó inapropiadamente mientras posaban para una foto.

La cantante española Rosalía es conocida por su cercanía con los fanáticos, siempre dispuesta a posar para fotos y firmar autógrafos. Sin embargo, no todas sus interacciones han sido agradables. Recientemente, un video se viralizó mostrando un momento incómodo que la intérprete de “Despechá” vivió con un seguidor.

La situación ocurrió antes de un evento cuando Rosalía estaba posando con varios seguidores. La artista de 31 años está posando con algunos de sus seguidores antes de entrar a un evento, pero uno de ellos tuvo una actitud que no fue de su agrado. En las imágenes, se ve cómo un hombre pone la mano en la cintura de Rosalía, lo cual claramente le causó incomodidad.

Frente a este gesto, Rosalía intentó apartar la mano del hombre y colocar la suya para evitar que el contacto se repitiera. No obstante, el seguidor volvió a poner la mano en el mismo lugar, lo que provocó que Rosalía reaccionara nuevamente, esta vez con más fuerza. La voz de ‘Motomami’ la sacó nuevamente pero esta vez se la vio un poco más molesta y con más fuerza colocó su mano sobre la cintura.

A pesar del incómodo incidente, la situación no escaló más allá. El hombre, aparentemente sin darse cuenta de su comportamiento inapropiado, se retiró sin decir nada. La situación no fue más allá, ya que la cantante no increpó al hombre. Rosalía continuó su interacción con otros fanáticos, manteniendo una actitud profesional y su característica cercanía.