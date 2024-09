Los audios del VAR sobre la polémica jugada de Borja en Colo-Colo - River

La Conmebol dio conocer las charlas del momento en el que Rodolpho Toski y Pablo Goncalves revisaron la infracciión y decidieron no llamar a Raphael Claus.

El empate 1-1 entre Colo-Colo y River en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores generó una gran controversia debido al pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano Amor.

El delantero colombiano no fue amonestado, lo que desató el enojo del entrenador de Colo-Colo, Jorge Almirón, quien calificó la situación como determinante en el partido.

Horas después del encuentro, la Conmebol dio a conocer las conversaciones entre los encargados del VAR, Rodolpho Toski y Pablo Goncalves, quienes decidieron no llamar al árbitro Raphael Claus para revisar la jugada. En su análisis, Toski y Goncalves describieron el incidente como "una entrada de Borja con baja intensidad y velocidad normal", lo que, según ellos, no justificaba una revisión más exhaustiva.

El enojo de Almirón y Colo-Colo

El presidente de Colo-Colo no ocultó su indignación y calificó el arbitraje como "una vergüenza", mientras que Emiliano Amor, el jugador afectado por el pisotón, expresó su frustración en zona mixta. "Hoy tienen la ayuda del VAR y no lo usaron. Esperemos que allá no pase lo mismo", dijo el defensor argentino, dejando claro su malestar con la decisión final del equipo arbitral.

Jorge Almirón, exentrenador de Boca Juniors, también se sumó a las críticas y pidió que el arbitraje sea imparcial en el partido de vuelta en el Monumental: "Esperemos que el árbitro sea parcial allá y que no incida como pasó hoy con la no expulsión de Borja, que fue bastante clara".

Más polémicas: el VAR y las expulsiones

El arbitraje no solo fue cuestionado por la falta de sanción a Borja, sino también por la intervención del VAR en la jugada del gol de Carlos Palacios, que significó el empate para Colo-Colo. Además, el encuentro se vio marcado por la expulsión de Maximiliano Falcón y Paulo Díaz, quienes vieron la roja tras una infantil infracción.

Comparaciones con la expulsión de Advíncula

En redes sociales, rápidamente se establecieron comparaciones entre el pisotón de Borja y la reciente expulsión de Luis Advíncula en la Copa Sudamericana. En el encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro, el lateral peruano fue expulsado por una entrada tardía sobre Lucas Romero, en la que el contacto fue más elevado, lo que llevó al árbitro Wilmar Roldán a mostrarle la tarjeta roja sin dudar.

Este empate en Santiago deja el cruce abierto de cara al partido de vuelta en el Monumental, pero las críticas hacia el arbitraje y el VAR continuarán siendo un tema de discusión en el camino hacia las semifinales de la Libertadores.