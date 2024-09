El imponente look de La China Suárez para el estreno de su película

Mini dress con volados, joyas y make up bronce fue lo que usó la artista durante la avant premiere de Linda. En compañía de la directora, el elenco y amigos, la actriz se robó todas las miradas.

Luego de cosechar un gran éxito en su presentación en el Festival de Cine de Toronto, la China Suárez participó de la avant premiere de Linda, el último proyecto de la directora Mariana Wainstein. En el papel protagónico, la actriz de 32 años que supo destacarse junto al resto del elenco, conformado por Julieta Cardinali, Minerva Casero, Rafael Spregelburd y Felipe González Otaño, tuvo su fecha de estreno y se robó todas las miradas con el look que eligió para posar en la alfombra roja.

En la noche del martes, la China llegó al evento con un vestuario que fue a la par de las tendencias. Un mini dress blanco con volados. A esto le sumó unas pantimedias y zapatos con tacón de color negro que hicieron un gran contraste, y coronó con una cartera negra, formando un look black and white. En cuanto a su larga cabellera, la ex Casi Ángeles decidió llevarlo recogido en la nuca con un rodete, dejando un par de mechas a los lados de su rostro. Para resaltar aún más eligió joyas plateadas y el maquillaje en tonos bronce le dio un efecto natural.

Antes de ingresar a la sala para ver la película, el elenco posó en la alfombra roja. En una de las tantas imágenes, se la vio a Julieta Cardinali, quien optó por un maxisweater gris con una falda de redecilla negra con flecos. También estuvo con Spregelburd, quien interpreta a su marido en el film, que optó por un look más tranquilo y fue completamente ataviado de negro de pies a cabeza, siendo algunas de sus prendas más destacables su blazer y borcegos de cuero.

En cuanto al resto de los miembros del reparto, la hija del humorista Alfredo Casero, Minerva, captó la atención de las cámaras al jugar con los brillos, escote recto y un tajo lateral en su vestido. A esto le agregó unas sandalias doradas abiertas y un peinado con efecto mojado que resaltaron sus ondas. Por otra parte, su compañero y exintegrante de La sociedad de la nieve, Felipe, fue por el mismo estilo que Spregelburd y su atuendo una camisa cerrada, una campera de cuero y un par de pantalones completamente negros.

Además de las estrellas del filme, la alfombra roja estuvo llena de varias figuras conocidas. Uno de ellos fue Nazareno Casero, quien fue a apoyar a su hermana Minerva. A su vez, a la par de la directora del largometraje y Santiago Korovsky.

También se sumaron el productor de cine Rodolfo Lamboglia y el extenista cordobés David Nalbandián, que optaron por un vestuario más relajado. Asimismo, celebridades como las actriz Inés Palombo, quien fue acompañada de su pareja Nicolás Ugarte, la cantante y DJ Virginia da Cunha, entre otros disfrutaron de la exclusiva función de la cinta. Aunque la presencia más llamativa para sus fanáticos fue la del ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio.

Cabe señalar que la película protagonizada por la China tiene como fecha de estreno este jueves 19 de septiembre en todas las salas del país. En alusión a este nuevo personaje que encarnó, una joven que ingresa a una casa de familia adinerada para realizar tareas domésticas, la actriz le comentó a Teleshow: “Me encantó porque era un personaje completamente distinto. Era un desafío poder hablar con la mirada, fue algo que trabajamos mucho con Mariana, la directora. El tema de no gesticular tanto como suelo hacer en mi vida y que el silencio hablara más”.

Y, respecto a la historia de su personaje, sumó: “Es una mujer fuerte que está en un lugar de vulnerabilidad, que necesita el trabajo porque tiene que ayudar a su hija. Que tenga que vivir todo lo que vive me parece injusto”.