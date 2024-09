Crítica de "Sidonie en Japón"

Isabelle Huppert protagoniza esta historia, que recuerda a la protagonizada por Scarlett Johansson, en la que es una escritora que viaja al país nipón para promocionar un libro y conoce a su editor japonés.

Por Desirée de Fez

Para Fotogramas

Dirigida por la francesa Élise Girard, 'Sidonie en Japón' corre el riesgo de pasar por una comedia romántica agradable. Lo que, por otro lado, no es poco. Sin embargo, este cuento adulto sobre una escritora en sus 60 que viaja a Japón para promocionar un libro y conoce a su editor japonés, tiene más capas de lo que parece. En su superficie, es una especie de 'Lost in Translation' (2003) con una protagonista más mayor, pero no menos perdida.

Encarnada por Isabelle Huppert, magnífica en un personaje más relajado de lo habitual, Sidonie encuentra en la confusión que le provocan un lugar y una cultura ajenos una pantalla a su propio desconcierto. Girard explora el asombro de la protagonista con un humor minimalista encantador y troquela su imagen sobre los escenarios de su aventura. Uno de sus puntos fuertes es esa manera, esteticista pero no cursi, en que Girard filma a Sidonie en los lugares que su editor le descubre. También su reflexión sobre la relación entre la vida y la literatura y su manera juguetona de hablar de la memoria romántica de la protagonista en clave fantasmal, con unos apuntes espectrales divertidísimos.

Para fans de las comedias románticas que exploran el desconcierto de los personajes.