Florence Pugh pidió un descanso de la actuación por primera vez en su carrera

La actriz dijo en una entrevista con British Vogue que hizo algo que nunca había hecho antes en su carrera: pidió tomarse un descanso de la actuación.

La nominada al Óscar había estado trabajando a un ritmo frenético durante varios años, filmando papeles en "Oppenheimer" de Christopher Nolan, "Dune" de Denis Villeneuve, "Thunderbolts" de Marvel y el próximo drama romántico de A24 "We Live in Time". Era momento de presionar el botón de pausa.

“[Es] la primera vez en mi carrera en la que realmente he pedido un descanso de verano”, dijo Pugh. “Soy una completa maniática del trabajo, [pero] puedo ver que estoy exhausta. De repente me desperté el año pasado y pensé: ‘Odio cuánto de mi vida me he perdido’. Sí, quiero tener una carrera para siempre, pero eso no va a suceder si me mato trabajando”.

Pugh está recargada después de un verano libre, y recientemente asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto para el estreno mundial de "We Live in Time" junto a su coprotagonista Andrew Garfield. La película romántica, dirigida por John Crowley, director de "Brooklyn", se estrena en los cines de EE.UU. el 11 de octubre a través de A24. Pugh interpreta a una chef que se enamora del hombre (Garfield) al que accidentalmente atropella con su auto. La película sigue su historia de amor en un orden no cronológico, comenzando con un diagnóstico de cáncer que afecta al personaje de Pugh. El papel requería que Pugh se afeitara la cabeza frente a la cámara.

Florence Pugh

“Para cualquier actor que tome un papel como este, es completamente importante que veas su cabeza y la veamos afeitársela, era algo obvio”, dijo Pugh. “Tienes el honor de hacer algo por ti mismo que está totalmente en apoyo del personaje”.

“En muchas religiones, el cabello es lo más preciado del cuerpo; es donde almacenas tus recuerdos, tus sueños y tu historia”, añadió. “[Afeitarme] fue realmente extraño. Mi cabeza era tan sensible y tantas personas intentaban tocarla, estaba tan viva. Mi cuerpo entró en un poco de trauma por ello. Tenía frío todo el tiempo”.

Florence Pugh

Pugh siempre quiere comprometerse por completo con sus personajes. Dijo en una entrevista el año pasado en el podcast "Off Menu" que "definitivamente" se maltrató para entrar en el personaje de “Midsommar”. La película de terror dirigida por Ari Aster protagonizó a Pugh como Dani, una estudiante de psicología estadounidense en duelo que se desmorona cuando acompaña a su novio tóxico a un festival de verano en Suecia.

"Cuando lo hice, estaba tan inmersa en ella, y nunca había experimentado eso antes con ninguno de mis personajes”, dijo Pugh. “Nunca había interpretado a alguien que estuviera en tanto dolor antes, y me ponía en situaciones realmente terribles que tal vez otros actores no necesitan hacer, pero yo simplemente me imaginaba las peores cosas".