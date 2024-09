J.K. Rowling revela que ha comenzado a escribir una novela "futurista"

La escritora ha dado algunos detalles sobre una futura novela.

La autora de Harry Potter dijo que ha comenzado a trabajar en un libro "futurista", que se convertirá en su prioridad una vez que haya terminado las novelas de Strike bajo el seudónimo de Robert Galbraith.

Rowling insinuó este detalle en una publicación en X (anteriormente Twitter) después de que le preguntaran si consideraría escribir una odisea espacial.

“Hay tres libros diferentes que podría hacer después de Strike, todos los cuales he comenzado porque soy una adicta al trabajo desquiciada”, respondió. “El que planeo terminar primero es futurista, pero no una odisea espacial, lo siento. Definitivamente es terrenal”.

La próxima novela de Rowling, bajo su seudónimo Galbraith, será la octava entrega de Strike, titulada The Hallmarked Man. En mayo, le dijo a The Times of London que planea escribir otros dos libros más de la serie Strike.

La serie Strike sigue a un veterano de guerra convertido en detective privado llamado Cormoran Strike. Los libros han sido adaptados en una serie de BBC/HBO, cuya sexta temporada se filmó este año.

La quinta temporada, Strike: Troubled Blood, se estrenó en diciembre de 2022 con 8 millones de espectadores en BBC1. En promedio, la serie de cuatro partes tuvo 6.9 millones de espectadores.

Hasta ahora, se han publicado siete novelas de Strike bajo el nombre de Galbraith, y el libro más reciente se titula The Running Grave.