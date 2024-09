Una por una: las razones para evitar el alcohol antes de tener relaciones sexuales

Consumir alcohol en exceso puede acarrear múltiples efectos adversos y aumentar los riesgos para la salud, incluida una mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual.

La idea de que el alcohol mejora la función sexual está muy extendida, pero el consumo de esta sustancia no solo conlleva numerosos inconvenientes y riesgos durante las relaciones sexuales, sino que no aporta ningún beneficio. Si bien se dice que las bebidas alcohólicas desinhiben hasta un punto a nivel social, es cierto que la excesiva ingesta inhibe en el ámbito sexual. Además, que tengan este efecto “liberador” no quiere decir que estimulen el deseo, sino más bien todo lo contrario.

Primero hay que tener en cuenta que el sexo comienza en el cerebro, un órgano cuyas funciones no responden como debieran una vez que el alcohol entra en juego. “Es necesario que surja este deseo para que entremos en fase de excitación”, afirma Mariela Martínez Ramos, psicóloga y miembro de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS) de España.

El deseo puede ser inducido por diferentes factores externos como un olor, unas palabras o una caricia. Por eso, la especialista subraya la importancia de que la mente esté conectada con el cuerpo: “El hecho de que en el sujeto haya una buena integración entre lo psíquico y lo corporal es un signo de buena salud mental”. Sin embargo, con una ingesta alcohólica, la activación del deseo, que empieza siempre con un pensamiento, se altera.

Qué efectos produce el alcohol en la respuesta sexual

Es frecuente que el consumo excesivo de alcohol provoque en los hombres disfunción eréctil al inhibir el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Según afirma Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), con esta sustancia “dejamos de percibir las sensaciones eróticas y se puede producir un problema de erección”.

La especialista dijo que puede haber efectos encadenados, aunque esto dependerá del consumo de alcohol, muy incorporado en la sociedad por ser un “elemento facilitador” de las relaciones sociales. En este sentido, Molero advierte: “Lo que suelen hacer algunos jóvenes es utilizar el alcohol y, de forma paralela, algún inhibidor de fosforilasa como el ‘viagra’, precisamente porque saben que pueden tener problemas de erección. De hecho, los consumidores de ‘viagra’ mayoritariamente son jóvenes porque no tienen factores orgánicos de riesgo”.