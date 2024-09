Anita Espósito, la hermana de Lali, recordó el accidente que casi la mata cuando vivían en Santiago del Estero

VIDEO | Al aire de Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu TV, la hermana de la artista pop contó cómo ese hecho le marcó la vida. "Casi no la cuento, pero me salvaron", expresó.

En un reciente episodio del programa Patria y Familia en Luzu TV, Anita Espósito, hermana de Lali, compartió su experiencia cercana a la muerte cuando tenía solo dos años. Durante su infancia en Santiago del Estero, sufrió un accidente que dejó huellas profundas en su vida.

Anita recordó cómo, en 1986, mientras estaba en la guardería, cayó por unas escaleras. “Estaba leyendo un cuentito y me asusté al ver a alguien pasar rápido”, relató, con la voz entrecortada. “Con el último escalón me rompí todo acá”, indicó, señalando su frente, donde impactó al caer.

La gravedad de la situación era extrema. “Imaginate, Santiago del Estero en el ‘86 a cráneo abierto. Y casi no la cuento, pero me salvaron”, dijo. Tras el accidente, fue sometida a una cirugía de urgencia que le dejó una cicatriz y 17 puntos. Sin embargo, el hueso no sanó bien, lo que le trajo complicaciones más adelante.

A los 18 años, Anita enfrentó otra operación debido a problemas derivados del accidente. “Tuve que perder un pedazo de cráneo y reconstruirme el ojo”, explicó. Esto sucedió tras 16 años de sufrir sinusitis que afectó la estructura ósea detrás de su ojo.

Anita reveló que su única señal de alerta era que su ojo se veía diferente en fotos. “Siempre decía que no me gustaba”, confesó. Su determinación la llevó a visitar a un oftalmólogo, donde descubrieron un problema serio que requería cirugía.